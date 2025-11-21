Напуска ли Венци Стефанов Славия? Босът на „белите“ призна, че времето му е изтекло

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи любопитно изказване пред колегите от „Мач Телеграф“, в което намекна, че много скоро може да напусне клуба. Босът на „белите“ сподели, че знае и може да направи шампионски отбор, но мисли, че времето му е изтекло. Той също така заяви, че има много мераклии да карат влака в столичния квартал „Овча купел“, но имат дипломи за тракторист, а не за машинист.

Стефанов допълни, че Славия е единственият клуб, който има собственост, която се изчислява на много милиони. Затова и има много желаещи да поемат управлението на „белите“. Той също така бе категоричен, че ще продължи да прави каквото може, за да помага на отбора.

„Много хора са мераклии да карат влака, ама имат дипломи за тракторист“

„Аз знам и мога да направя шампионски отбор на Славия, но мисля, че времето ми е изтекло. Много хора искат да не ме виждат повече там. Много хора са мераклии да карат влака, ама имат дипломи за тракторист, не за машинист. И не знам накъде ще го подкарат - напред или назад. Не феновете, кой ги брои за живи. Мераклиите винаги са повече от можещите. Не се спират, усещам ги, чувствам ги с всичко“.

„Аз каквото мога, ще направя за Славия. За мен е важно да се знае, че Славия е единственият клуб, който не е сираче. Единственият клуб, който има собственост, която се изчислява на много милиони. И всичко това не е благодарение на сульо и пульо и на тези заради които плащам глоби по 6-7 хиляди, а на нас. Ние това сме го направили. И утре да си отида, ще го направя с кеф. Ще ме е яд обаче, ако някой съсипе това, което сме се старали да направим“, каза Венци Стефанов.

ОЩЕ: Венци Стефанов: Много хора подценяват Сашо Димитров - бил на Бойко това, на Бойко онова