Любопитно:

Оцениха Ламин Ямал на над 300 милиона евро, крилото на Лудогорец е най-скъпият играч в България

07 януари 2026, 17:07 часа 429 прочитания 0 коментара
Оцениха Ламин Ямал на над 300 милиона евро, крилото на Лудогорец е най-скъпият играч в България

Ламин Ямал е най-скъпият футболист в света в началото на 2026 според новата класация на Футболната обсерватория (CIES). Испанският нападател на Барселона е оценен на 343.1 милиона евро и е единственият над границата от 300 милиона, а Ерлинг Холанд от Манчестър Сити е втори с прогнозирана цена 255.1 милиона.

Любопитни имена попаднаха в класацията на CIES

Миналогодишният първенец Джуд Белингам (153 милиона евро) вече е четвърти зад Килиан Мбапе (201.3 млн), а Майкъл Олисе (136.9 млн) допълва челната петица. Най-висока цена за футболист извън петте най-силни първенства поддържа бразилецът Витор Роке от Палмейрас с 85 милиона евро, следван от испанеца Саму Агехова от Порто със 76 милиона и португалеца Джовани Куенда от Спортинг Лисабон със 70 милиона. Последният обаче вече бе продаден на английския Челси.

Джанлуиджи Донарума (81 милиона) от Манчестър Сити е най-скъпият вратар, Пау Кубарси (110 млн) е водач при централните защитници, а при бековете това е Нико О'Райли (90 млн).

Най-скъпият футболист в българското първенство пък е нападателят на Лудогорец Кайо Видал, който е оценяван между 3.6 и 4.2 милиона евро. Той е следван от капитана на Левски Марин Петков с между 3 и 3.5 милиона евро, а трети е вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов с между 2.6 и 3 милиона.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: На Острова: Попиляха Ламин Ямал от критики и подигравки след загубата на Барселона

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Манчестър Сити Барселона Реал Мадрид Левски Лудогорец Килиан Мбапе Ерлинг Холанд Марин Петков CIES Football Observatory Кайо Видал Ламин Ямал Фьодор Лапухов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес