Оцениха Ламин Ямал на над 300 милиона евро, крилото на Лудогорец е най-скъпият играч в България

Ламин Ямал е най-скъпият футболист в света в началото на 2026 според новата класация на Футболната обсерватория (CIES). Испанският нападател на Барселона е оценен на 343.1 милиона евро и е единственият над границата от 300 милиона, а Ерлинг Холанд от Манчестър Сити е втори с прогнозирана цена 255.1 милиона.

Миналогодишният първенец Джуд Белингам (153 милиона евро) вече е четвърти зад Килиан Мбапе (201.3 млн), а Майкъл Олисе (136.9 млн) допълва челната петица. Най-висока цена за футболист извън петте най-силни първенства поддържа бразилецът Витор Роке от Палмейрас с 85 милиона евро, следван от испанеца Саму Агехова от Порто със 76 милиона и португалеца Джовани Куенда от Спортинг Лисабон със 70 милиона. Последният обаче вече бе продаден на английския Челси.

Джанлуиджи Донарума (81 милиона) от Манчестър Сити е най-скъпият вратар, Пау Кубарси (110 млн) е водач при централните защитници, а при бековете това е Нико О'Райли (90 млн).

Най-скъпият футболист в българското първенство пък е нападателят на Лудогорец Кайо Видал, който е оценяван между 3.6 и 4.2 милиона евро. Той е следван от капитана на Левски Марин Петков с между 3 и 3.5 милиона евро, а трети е вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов с между 2.6 и 3 милиона.

