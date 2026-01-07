Лайфстайл:

Големият талант на Славия е следен от силни европейски отбори, Стефанов вече отрязал Лудогорец

Големият талант на Славия - Кристиян Балов, е привклякъл вниманието на сериозни европейски отбори. С публикация за 19-годишния излезе авторитетният журналист Бен Джейкъбс, който има близо 675 000 последователи в социалната мрежа Х. Според информацията българският хегемон Лудогорец също следи зорко ситуацията около крилото. "Орлите" дори са предложили конкретна оферта, но от "белите", чийто президент е Венцеслав Стефанов, са отказали предложението.

Андерлехт, Трабзонспор, Ракув Честохова и Карабах следят Балов

Твърди се, че за подписа на Балов се борят белгийският гранд Андерлехт, турският Трабзонспор, полският шампион Ракув Честохова и азербайджанският Карабах. Според Джейкъбс цената на таланта е под 2 милиона евро. Договорът на фланговия състезател със Славия е до лятото на 2027 г.

Преди време стана ясно, че от ЦСКА също искат Кристиян Балов. Медийната информация гласеше, че "армейците" са готови да заплатят 400 000 евро за правата му и процент от следваща продажба на играча. Намесата на още сериозни клубове обаче прави сагата по-сложна.

През този сезон 19-годишният футболист се представя на много високо ниво, като има на сметката си 21 мача във всички турнири, в които се е отчел с три попадения и три асистенции. В "Овча Купел" вече осъществиха два сериозни изходящи трансфера тази зима, продавайки Мартин Георгиев в АЕК Атина и Исак Соле в ЦСКА.

