Венцеслав Стефанов: Много хора подценяват Сашо Димитров – бил на Бойко това, на Бойко онова!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изрази своята подкрепа към селекционера на националния отбор по футбол Александър Димитров. Босът на „белите“ говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че много хора подценяват 49-годишния специалист и често го подиграват заради близките приятелски отношения, които има с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Стефанов обаче е категоричен, че Димитров е добър треньор, който е успял да вдъхне самочувствие и увереност на играчите в представителния ни тим.

Стефанов допълни, че победата над Грузия в последния мач от световните квалификации е глътка въздух за Александър Димитров, за президента на БФС Георги Иванов, както и за феновете. Успехът обаче по никакъв начин не трябва да ни кара „да скачаме в облаците“.

„Дойде момент в облачното време да процърта малко слънце“

„В никакъв случай не трябва да скачаме в облаците в момента. Това е глътка въздух за Сашо Димитров, за президента, за всички нас българите. Дойде момент в облачното време да процърта малко слънце, както викат сърбите и да му се радваме. Хубавото е едно - че момчета, които и преди бяха играли заедно в младежките, юношеските гарнитури, сега успя Сашо по свой си начин да им вдъхне самочувствие, увереност. Да повярват в себе си. То се видя още на мача в Турция, че имаше някакви сигнали за оптимизъм“.

„Дойде времето и ние след толкова години да се зарадваме. Лично аз бях много радостен. Причината е и, че половината отбор са слависти, от нашата школа. Мисля, че трябва да мислим как да надграждаме. Много хора го подценяват Сашо. Бил на Бойко това, бил на Бойко онова. Но аз черпя информация от децата, които са били при него. И няма недоволно дете. Те някои от тях са вече големи мъже, но за мен са си деца. Някак си успява да им бръкне в душата“, заяви Венцеслав Стефанов.

ОЩЕ: Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов!