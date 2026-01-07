Трансферна бомба от Лудогорец! "Орлите" си връщат ас, когото продадоха за 10 милиона евро

Ръководството на Лудогорец готви трансферна бомба! По информация на колегите от Sportal.bg и Gong.bg "орлите" ще си върнат бразилския нападател Руан Круз, когото продадоха за 10 милиона евро само преди година на Ботафого. Очаква се 24-годишният таран да пристигне на "Хювефарма Арена" под наем до края на сезона, за да помогне на "зелените" в битката за титлата с Левски. С този ход разградчани изпращат силно послание към своите съперници.

Лудогорец си връща Руан Круз

След тръгването си от Лудогорец Круз не се радва на бляскава кариера. Той така и не успя да се адаптира към новия си отбор и се превърна в една от най-големите „дупки“ в състава на тима от Рио де Жанейро. Последва преотстъпване в американския Реал Солт Лейк, с чийто екип изигра 12 мача, в които не се разписа и даде само една асистенция.

Ръководството на българиския хегемон се надява, че Руан Круз ще възроди кариерата си ще реши проблема на "орлите" в атака. Очаква се бразилецът да се присъедини към лагера в Белек до няколко дни. След контузия се завърна и Квадво Дуа, с когото нападението на Лудогорец изглежда още по-сериозно. Първият мач на разградчани за 2026 г. е срещу Рейнджърс в Лига Европа на 22 януари.

По-рано днес стана ясно, че от Лудогорец ще привлекат и бразилския бек - Винисиус Ногейра (подробности четете в линка).