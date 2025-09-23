Войната в Украйна:

"Наско Сираков да не забравя...": Шеговит Стоичков си спомни за голям мач (ВИДЕО)

Христо Стоичков припомни годишнината от дебюта си за националния отбор на България. Носителят на Златната топка за 1994 година написа пост в Инстаграм, с който отбеляза датата 23 септември 1987 година, когато играе първия си мач за България и записва асистенция за победата с 2:0 срещу Белгия. Стоичков центрира от пряк свободен удар за попадението с глава на настоящия собственик на Левски Наско Сираков. 

38 години от дебюта на Стоичков с националната фланелка

"На този ден, през 1987 година, сбъднах една своя най-голяма мечта. Дебютирах с националната фланелка на България. С химна в сърцето, с огън в очите и с воля за битка. Имахме срещу нас Белгия – силен съперник. Но ние бяхме Лъвове. България победи с 2:0", пише Стоичков в Инстаграм.

Христо Стоичков

"Това не беше просто мач. Това беше началото на един път, по който носих фланелката с гордост, чест и любов към Родината. Фланелката тежи. Но тя е и крила. Защото България е над всичко! И Наско Сираков да не забравя как го удари топката по главата хахахаха", допълва още Камата в социалната мрежа.

