С възгласи "сини шампиони": Левски излезе за първа тренировка за 2026

Българският футболен гранд Левски излезе днес за първа тренировка за 2026 година. "Сините" получиха сериозна подкрепа от фенове на стадион "Георги Аспарухов", където много запалянковци на отбора застанаха, за да получат снимки и автографи. А футболистите на Левски излязоха към терена под възгласи "сини шампиони", след като тимът завърши убедително на първа позиция първия полусезон, като има реални шансове да вдигне 27-ма титла на България този сезон след 17 години чакане.

Левски стартира подготовка за втория полусезон

По-рано през деня Хулио Веласкес даде пресконференция за новините около Левски, като потвърди раздялата с капитана Вендерсон Цунами. От "Герена" си тръгна и Патрик Мислович. На този етап от Левски не са обявявали нови входящи попълнения, но се предполага, че тимът скоро ще се подсили с такива, като се спекулира и с няколко играчи от българския шампионат, но е по-вероятно да бъдат привлечени играчи от чужбина.

Иначе не е ясно дали Левски ще се раздели и с други футболисти, като сериозен интерес има към най-добрия им футболист през сезона - Майкон, както и към централния нападател Мустафа Сангаре. Дори и да не бъде продаден Сангаре, Левски вероятно пак ще потърси още един играч за върха на атаката. Предполага се, че ръководството няма да иска да се разделя с основни играчи, за да може да запази всички шансове да спечели титлата.

Вуцов боледува

Самият Веласкес също бе приет много топло от феновете на "Герена", като се спря, за да се снима и да раздава автографи, докато привържениците му скандираха името. От първата тренировка отсъства Светослав Вуцов, който е болен. Подготовката на Левски ще продължи в Турция от 6 януари, като там ще се изиграят и няколко контроли. По-долу може да гледате и пресконференцията на треньора: