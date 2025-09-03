Наско Сираков поискал скандално голяма сума, за да продаде звезда на Левски в елита на Франция

Ръководството на Левски начело с мажоритарния собственик Наско Сираков е поискало изключително голяма сума, за да продаде една от звездите на отбора - Майкон. "Сините" получиха запитване за преотстъпване на Майкон от френския елитен тим Нант в последния ден преди затварянето на трансферния прозорец във Франция, а от "Герена" са настояли да получат 4 милиона евро за него след изтичането на наема.

Левски поискал 4 милиона евро за Майкон

От Нант логично са се отказали от преговори с ръководството на Левски, а и клубът бе притиснат и от сроковете на трансферния прозорец. Иначе френският тим е искал да вземе Майкон под наем с опция за закупуване, но не на цената, поставена от ръководството на Левски. Така в крайна сметка 25-годишният футболист остава на "Герена" и пропусна възможността да заиграе в едно от най-силните първенства в света.

Бразилецът се представя много силно от началото на сезона, като е основен играч на Хулио Валескес. Иначе Майкон привлече интереса и на клубове от Русия, където все още е отворен трансферният прозорец. В Левски вярват, че поливалентният футболист ще може да вдигне още цената си през сезона и да бъде продаден на висока цена, особено след като се представи силно и в евротурнирите. В момента Transfermarkt го оценява на 1,2 млн. евро.

Левски не е притиснат да продава на всяка цена, тъй като е финансово стабилен, а и получи не лоши приходи от УЕФА. Иначе с изходящ трансфер се размина и Марин Петков, който можеше да заиграе в Италия, но неговата продажба все още стои на дневен ред.

