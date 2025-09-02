Войната в Украйна:

Звезда на Левски се размина с Италия, но още не е късно за изходящ трансфер

02 септември 2025, 11:48 часа 348 прочитания 0 коментара
Звезда на Левски се размина с Италия, но още не е късно за изходящ трансфер

Един от основните футболисти на Левски Марин Петков се размина с трансфер във втородивизионния италиански Монца. Отборът от Серия Б трябваше да осъществи изходяща сделка на 26-годишния Андреа Колпани, а след това да привлече родния национал. Това обаче не се случи. Така Петков няма да стане съотборник с друг наш състезател – Валентин Антов. Информацията предават колегите от "Тема Спорт".

Марин Петков не премина в Монца

Това обаче не значи, че Петков не може да напусне "Герена". У нас трансфери могат да се правят до 13 септември включително. А са налични и пазари като руския, които все още са отворени. Има вероятност и крилото да бъде продадено през зимата, ако сега остане в столичния гранд.

Окачените бутонки

През юли Марин Петков се размина с преминаване в полския Ракув. За него е имало и друго добро финансово предложение, но от дестинация, за която Петков не е пожелал да пътува. В момента фланговият състезател е част от националния отбор на България, с който го чакат световни квалификации срещу Испания и Грузия.

Междувременно стана ясно, че ръководството на Левски е задействало откупната клауза на новия си футболист Акрам Бурас, за да осъществи така чакания трансфер в средата на терена. Тя е в размер на точно 300 000 евро (подробности четете в линка).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Летен трансферен прозорец Първа лига Монца Марин Петков
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес