Звезда на Левски се размина с Италия, но още не е късно за изходящ трансфер

Един от основните футболисти на Левски Марин Петков се размина с трансфер във втородивизионния италиански Монца. Отборът от Серия Б трябваше да осъществи изходяща сделка на 26-годишния Андреа Колпани, а след това да привлече родния национал. Това обаче не се случи. Така Петков няма да стане съотборник с друг наш състезател – Валентин Антов. Информацията предават колегите от "Тема Спорт".

Марин Петков не премина в Монца

Това обаче не значи, че Петков не може да напусне "Герена". У нас трансфери могат да се правят до 13 септември включително. А са налични и пазари като руския, които все още са отворени. Има вероятност и крилото да бъде продадено през зимата, ако сега остане в столичния гранд.

През юли Марин Петков се размина с преминаване в полския Ракув. За него е имало и друго добро финансово предложение, но от дестинация, за която Петков не е пожелал да пътува. В момента фланговият състезател е част от националния отбор на България, с който го чакат световни квалификации срещу Испания и Грузия.

Междувременно стана ясно, че ръководството на Левски е задействало откупната клауза на новия си футболист Акрам Бурас, за да осъществи така чакания трансфер в средата на терена. Тя е в размер на точно 300 000 евро (подробности четете в линка).