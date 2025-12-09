Любопитно:

Гранд от Първа лига бави новите договори на титуляри

Според колегите от „Мач Телеграф“ в Ботев Пловдив още не са започнали да преговарят с поне двама титуляри за подновяване на техните договори, които изтичат през лятото. Става въпрос за Николай Минков и Ейбрахам Оджо. Те са твърди титуляри в състава на Димитър Димитров-Херо и той иска и двамата да останат в клуба дългосрочно. С Минков преговори ще се проведат веднага след последния мач за годината на „канарчетата“, докато при Оджо ситуацията е малко по-сложна.

Очаква се Минков да остане в Ботев, докато при Оджо може да е малко по-сложно

Последният мач на Ботев Пловдив за 2025 г. е 1/8-финалния сблъсък със Спартак Варна за Купата на България и ще се проведе на 13 декември от 15:00 ч. Според информацията, преговорите с Николай Минков за нов договор ще започнат възможно най-скоро след срещата. Очаква се те да са успешни и крилото да остане в Ботев. По-сложна е ситуацията с Ейбрахам Оджо. Той дойде при „канарчетата“ по времето на бившия собственик Антон Зингаревич от неговия клуб Виста. Напълно възможно е, под натиск от старото ръководство, младият халф да не преподпише с пловдивския гранд.

Николай Минков

Очаква се Ботев Пловдив да внесе яснота около селекцията в дните преди Коледа

В дните преди коледа треньорът на Ботев Димитър Димитров, финансовият благодетел Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов ще проведат среща помежду си, на която ще решат какво е нужно на „канарчетата“ както за зимната подготовка, така и за втория полусезон в Първа лига. Тогава се очаква от клуба да хвърлят повече светлина върху селекцията. Ботев е на 11-то място в първенството с 21 точки, които спечели в 19 мача – 6 победи, 3 равенства и 10 загуби.

