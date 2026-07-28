28 юли: Подписан е Букурещкият мирен договор. Загива цар Михаил III Шишман

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

28 юли 1913 година: Сключен е Букурещкият мирен договор

На този ден през 1913 г е сключен Букурещкият мирен договор. С подписването му се слага край на Междусъюзническата война от 1913 г.

Страни по договора са България, от една страна, и от друга страна Румъния, Гърция, Сърбия и Черна гора. Според договора Румъния получава Южна Добруджа, Сърбия получава Вардарска Македония без Струмица в нея, а Гърция получава Егейска Македония. Земите между реките Струма и Места в Западна Тракия остават за България.

Отделен мирен договор урежда отношенията на балканските държави с Турция. Именно подписването на тези два договора поставя основите на първата национална катастрофа за България. Страната ни не само е лишена от освободените от нея земи по време на Балканската война, но освен териториалните загуби, тя търпи тежки финансови загуби.

Въпреки поражението на България и влошеното положение на монархията, цар Фердинанд I успява да запази властта си.

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28 юли 1330 година: Михаил III Шишман загива в битката със сърбите

На този ден през 1330 година в битката при Велбъжд войската на цар Михаил III Шишман търпи поражение от сърбите, предвождани от сръбския крал Стефан Урош III Дечански.

Въпреки временното примирие между България и Сърбия, сръбският крал го нарушава. След като българските отряди започват да се разпръскват в широк периметър, сръбските сили изненадващо атакуват. В този момент българският цар се оказва с малобройна войска. В неравната битка голяма част от българските войнции намират смъртта си. Според някои източници цар Михаил ІІІ Шишман загива в битката. Други източници твърдят, че той е пленен и след това е убит лично от сръбския крал Стефан Дечански.

Цар Михаил III Шишман е наричан “деспот на България, господар на Видин" във Венецианския списък на приятелски настроените владетели от 1313 година. Неговата съпруга Ана-Неда е дъщеря на сръбския крал Стефан Милутин. Михаил Шишман има трима синове - Иван-Стефан, Михаил и Шишман.

Цар Михаил III Шишман, който според историците най-вероятно е потомък на Асеневци по майчина линия, идва на престола след смъртта на Георги II Тертер през 1322 г.

След като бележи успехи в битките си със Византия, той успява да възстанови българската власт в Северна Тракия и по Черноморието. След това сключва брак с царица Мария Палеологина, която е вдовица на цар Теодор-Светослав и сестра на византийския император Андроник III. По този начин Михаил Шишман става законен наследник на династията Тертеровци.

През 1328 година той подкрепя Византия и Андроник III по време на гражданската война. Но малко по-късно влиза в тайно съглашение с Андроник II, правейки опит да превземе Константинопол, използвайки войската на Иван Русина. След това Михаил Шишман подписва договор с Византия срещу Сърбия.

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