25° над нормата: 40° жега се задава в България, но ще се измъкнем ли отново "по терлици" спрямо Европа

Балканите ще се измъкнат по терлици от новата европейска гореща вълна, но все пак и тук температурите ще се повишат, заяви пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

България остава встрани от цялата система на топлата вълна. Останалите европейски страни ще са с около 25 градуса над нормата - около 38 - 39 градуса

Тази седмица той не е сигурен, че в България ще ударим 40 градуса, каквито прогнози има. Той смята, че температурите ще са около 38 градуса.

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Но вторник - сряда следващата седмица нещата ще са доста драстични. Към 9-10 август може да има захлаждане от около няколко градуса. Поне 10 - 12 дни ни очаква сериозно лято, допълни той.

Днес максималните температури ще бъдат между 31 градуса и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София – около 31 градуса.

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