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Според държавата новият лифт на Пампорово е незаконен: Спират го

28 юли 2026, 7:45 часа 255 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Според държавата новият лифт на Пампорово е незаконен: Спират го

Прокуратурата ще бъде сезирана, тъй като изграждането на новия четириседалков лифт в курорта Пампорово ще бъде спряно, тъй като е в нарушение на Закона за горите, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в интервю за портала TravelNews.

По случая ще бъде сезирана и прокуратурата, подчерта министър Шишков.

В края на октомври 2025 г. Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт „Малина – Студенец“ в Пампорово, за да може „Пампорово“ АД да замени досегашния лифт с ново четириседалково съоръжение. В рамките на проекта е предвидена подмяна на 11 от общо 23-те стълба по трасето.

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Проектът не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт, тъй като се изгражда ново съоръжение, обясни Шишков.

Налице е издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащото законодателство, подчерта регионалният министър.

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От „Пампорово“ АД категорично отхвърлят твърденията за незаконно строителство, коментира изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов, според когото всички необходими процедури са били изпълнени и съгласувани с компетентните институции, предаде БТА.

Министър Шишков заяви още, че през последните седмици се работи активно по законодателни изменения в Закона за горите, които да дадат възможност на собствениците на ски съоръжения да реализират инвестиционните си намерения и да модернизират съществуващата инфраструктура.

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Пампорово лифт
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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