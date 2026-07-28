Според държавата новият лифт на Пампорово е незаконен: Спират го

Прокуратурата ще бъде сезирана, тъй като изграждането на новия четириседалков лифт в курорта Пампорово ще бъде спряно, тъй като е в нарушение на Закона за горите, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в интервю за портала TravelNews.

По случая ще бъде сезирана и прокуратурата, подчерта министър Шишков.

В края на октомври 2025 г. Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт „Малина – Студенец“ в Пампорово, за да може „Пампорово“ АД да замени досегашния лифт с ново четириседалково съоръжение. В рамките на проекта е предвидена подмяна на 11 от общо 23-те стълба по трасето.

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Проектът не представлява обикновена подмяна на съществуващ едноседалков лифт, тъй като се изгражда ново съоръжение, обясни Шишков.

Налице е издадено разрешение за строеж, но проектът излиза извън рамките на допустимото съгласно действащото законодателство, подчерта регионалният министър.

От „Пампорово“ АД категорично отхвърлят твърденията за незаконно строителство, коментира изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов, според когото всички необходими процедури са били изпълнени и съгласувани с компетентните институции, предаде БТА.

Министър Шишков заяви още, че през последните седмици се работи активно по законодателни изменения в Закона за горите, които да дадат възможност на собствениците на ски съоръжения да реализират инвестиционните си намерения и да модернизират съществуващата инфраструктура.

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