"Груба цензура и нарушаване на Конституцията": С промени в ИК всички ставаме престъпници при предизборна агитация в личните си профили

Всеки български гражданин ще нарушава закона, ако си позволи форма на предизборна агитация в личния си профил в социалните мрежи. За това предупредиха изборни експерти в анализ на новите предложения за промени в Изборния кодекс.

Последните предложения за реформи в изборното законодателство включват връщане на машинния вот в секции с над 300 избиратели, опадане на ограничението за секциите в държави извън ЕС, но и по-строг контрол върху предизборната агитация и съобщаването от страна на медиите на екзит полове в изборния ден.

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Интересно е това, което се вмъква между двете четения, едно ново предложение, по отношение на агитацията в социалните мрежи чрез личните профили на гражданите, паясни Ваня Нушева, политолог и преподавател в СУ.

"Правилата по този кодекс относно предизборната агитация и оповестяване на социологическите проучвания се прилагат съответно и за съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, включително много големите платформи, и/или лични блогове, като контролът се осъществява от ЦИК", изчете конкретния текст тя.

"Това означава, че ако някой гражданин изрази мнение, че харесва някой кандидат или разпространи негов плакат, постне агитационен материал, това би го направило уязвим и ЦИК би следвало да се заеме да го санкционира", допълни Нушева, която е категорична, че така не се прави законодателство.

"Тук възниква големият въпрос - някой чел ли е чл. 39 от Конституцията, според който всеки има право да разпространява, да изразява своето мнение чрез слово", попита тя.

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Изборният експерт Михаил Константинов е напълно съгласен, че тези разпоредби нарушават Конституцията и са опит да се контролира съдържанието в социалните мрежи.

"Това е откровен опит за груба цензора и нарушаване на Конституцията и европейските правила, който ако не отпадне в КС, ще доведе до масово поставяне на властите в смешна и обидна позиция. Да налагат забрани, които не могат да контролират. Махнете тая глупост, стига сте цензурирали", призова той.

Източник: БГНЕС

Нушева допълни, че по отношение на агитацията са изготвени 20-ина разпоредби в ИК - цял раздел.

Според нея обаче това, което не е регулирано, а следва да се регулира, е финансирането на предизборна агитация и политическа реклама, включително в социалните мрежи. "Това е дефицит. Виждаме едно доста активно изнасяне на кампанията в социалните мрежи, без да знаем какви пари стоят зад това", коментира Нушева.

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Тройни глоби за оповестяване на резултати

Експертите посочиха друга важна промяна - акцентът върху забраната за оповестяване на резултати в изборния ден.

Въвеждат се забрани за отразяване на социологически проучвания в изборния ден и значителното повишаване, неколкократно, на глобите, заяви Нушева.

Тя обясни, че в профилите на медиите не трябва да се публикуват резултати и глобите се увеличават 2-3 пъти - до 10 000 евро. "Някои от социологическите агенции и медиите си позволяват да публикуват резултати от социологическите проучвания, докато други спазват по-стриктно правилата в ИК. Другият прочит е, че някои негативни трендове в изборния ден могат да повлияят на решението на избирателите дали да отидат до урните", продължи тя.

Нушева посочи като важна промяна и създаването на обучително звено, което да обучава секционните избирателни комисии и да помпомага ЦИК.

700 000 души няма да гласуват при машинен вот

По отношение на потенциалното връщане на машинния вот в големите секции, проф. Константинов обяви, че това ще попречи да регистрираме толкова висока избирателна активност, каквато имаше на последните избори.

"Връщаме се в ситуацията от 2021 г., когато на два от изборите в големите секции се гласуваше само с машини. Има едно връщане към стари практики и едно въвеждане на цензура, което се надявам да отпадне", заяви Константинов.

Той заяви, че му е писнало от политкоректно говорене. "Целта е да се махнат гласовете на циганите и ще ги махнат. Това са около 200 000 гласа на хора, което никога не са гласували с машини, никога няма да гласуват с машини и в бъдеще", заяви той.

"Освен това ще отпаднат няколкостотин хиляди българи, които никога не са пипали такива устройства. Това са хора, които си получават пенсии по пощите, които най-малко използват функциите на своя телефон, за да се свържат с внуците", допълни експертът.

Сега ще се върнем към 4-годишния черен период, когато гласуваха около 2,5 - 2,6 млн. души, но около 700 000 души няма да гласуват, категоричен е той.

Нушева пък посочи, че големият бонус на машините е улесняване на секционните избирателни комисии.