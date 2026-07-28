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Защо мантинелите по бул. "Цариградско шосе" няма как да спрат автобус с хора в него?

28 юли 2026, 8:30 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Защо мантинелите по бул. "Цариградско шосе" няма как да спрат автобус с хора в него?

Как се е стигнало до автобусната катастрофа на градския транспорт в София, която се размина без жертви, но блокира столицата за часове? Припомняме, че в понеделник рейсът премина през мантинелата и се озова в насрещното на бул. "Цариградско шосе". По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство и е заявил, че спирачките са отказали. Автобусът преминава през мантинелата и навлиза в насрещното движение, а при инцидента четирима пострадаха. След инцидента от "Столичен автотранспорт" заявиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и техническо обслужване в края на юни, а причината за катастрофата ще стане ясна след предстоящата техническа експертиза.

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Пред NOVA Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че "Цариградско шосе" е забранено за товарни автомобили над 12 тона и вероятно мантинелата не е съобразена с това изискване. "Може би се е смятало за мантинела, която да спре автомобил. Такъв автобус е над 20 тона, когато има хора в него", коментира Георгиев и добави, че автобусът е сложна система. "Може да има технически проблем и той може да бъде в няколко случая. Може да има проблем в системата за налягането на въздуха, може да има проблем в спирачната система, може да има проблем в най-задния мост на полуремаркето, защото всички знаем, че той е завиващ. Ако се е случил някакъв блокаж и този мост е блокирал, оттам е променил траекторията и посоката на движение на автобуса", коментира Георгиев. 

Той призова за поставянето на пътни прегради тип "Ню Джърси". "Крайно време е да се търси наказателна отговорност от тези, които отговарят за безопасността и организацията на движението", каза още Георгиев.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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