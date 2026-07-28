Експерт: Въздушната ни отбрана е от съветско време, няма как да сме абсолютно убедени в сигурността си

Следейки опита в Украйна, всяка страна се стреми да изгради многослойна отбрана. Трябва да имаме избор от възможности, когато се появи нарушител на въздушното пространство - да бъде постигнат желания резултат. Това заяви експертът по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов в ефира на БНТ и предаването "Тази сутрин".

По думите му и България работи в тази посока, но с не особено високи темпове. Първата стъпка е била най-накрая взетото решение за придобиването на нови радари. "Първо трябва да засечем нещо, за да можем да го свалим", каза Иванов.

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Той обясни, че Румъния от години инвестира в противовъздушната си отбрана. "Наскоро сключиха сделка и за допълнителни радари за по-ниско летящи цели. С всички сделки се смята, че Румъния за последните 15 години е инвестирала между 10 и 16 млрд. евро в противовъвздушна отбрана".

Има ли България национална стратегия?

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Според Ивайло Иванов България разполага с документи от съветско време. "Това е едно от нещата, по които тепърва трябва да се работи - нова стратегия за национална сигурност. Работи се за придобиване на нови системи за противовъздушна отбрана, тъй като сегашните са от съветската епоха", каза Иванов.

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"Трябва да търсим сътрудничество в рамките на НАТО за по-бърза и по-надеждна защщита на нашето небе. Да, ние получаваме защита, защото сме член на НАТО, но е хубаво всяка страна да придобива и собствени възможности. Ако не се инвестира в придобиването на военни пособности, НАТО ще има по-малки военни способности", заяви експертът.

На въпрос дали сме цел на Иран, Иванов каза, че предупрежденията от тяхна страна не са случайни. "Причината е разгорещеният дебат в България. Виждайки, че това предизвиква силни политически реакции у нас, Иран използва разделението", каза Иванов и добави, че това е пример как подобен тип дебати, без огромно значение, дават допълнителни възмоности на нашите противници да използват това разделение. Това, което остава като заплахи, са възможности за активиране на терористични клетки - това е непрекъснат риск и не е нещо необичайно.

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По темат за "Безмер" - международните ни ангажимети, особено за членството в НАТО и ЕС, засилват сигурността ни, каза Иванов. По думите му е нормално хората да имат подобна реакция. "Тук е ролята на местната власт и държавните институции да успокоява страховете на хората - да обяснят всичко. Нашата външна политика не може да бъде движена от страхове. Покаажем ли, че се поддаваме на натиска и заплахи, всеки път, когато някой е недоволен от наше решение в политически план, решението е заплаха", каза още Иванов.

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Абсолютно спокоен за сигурността си никой не трябва да бъде. Трябва да се вземат мерки - инвестиции във въоръжените сили, сътрудничество с нашите съюзници в рамките на НАТО и ЕС, каза Иванов.