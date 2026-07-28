Войната в Украйна:

Експерт: Въздушната ни отбрана е от съветско време, няма как да сме абсолютно убедени в сигурността си

28 юли 2026, 8:00 часа 293 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Експерт: Въздушната ни отбрана е от съветско време, няма как да сме абсолютно убедени в сигурността си

Следейки опита в Украйна, всяка страна се стреми да изгради многослойна отбрана. Трябва да имаме избор от възможности, когато се появи нарушител на въздушното пространство - да бъде постигнат желания резултат. Това заяви експертът по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов в ефира на БНТ и предаването "Тази сутрин".

По думите му и България работи в тази посока, но с не особено високи темпове. Първата стъпка е била най-накрая взетото решение за придобиването на нови радари. "Първо трябва да засечем нещо, за да можем да го свалим", каза Иванов.

Още: Иран пак предупреди България, Радев събра службите за сигурност

Той обясни, че Румъния от години инвестира в противовъздушната си отбрана. "Наскоро сключиха сделка и за допълнителни радари за по-ниско летящи цели. С всички сделки се смята, че Румъния за последните 15 години е инвестирала между 10 и 16 млрд. евро в противовъвздушна отбрана".

Има ли България национална стратегия?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Според Ивайло Иванов България разполага с документи от съветско време. "Това е едно от нещата, по които тепърва трябва да се работи - нова стратегия за национална сигурност. Работи се за придобиване на нови системи за противовъздушна отбрана, тъй като сегашните са от съветската епоха", каза Иванов.

Още: Протестите в Безмер са дирижирани отвън: Бивш военен министър обяви, че България вероятно не би могла да свали враждебен дрон

"Трябва да търсим сътрудничество в рамките на НАТО за по-бърза и по-надеждна защщита на нашето небе. Да, ние получаваме защита, защото сме член на НАТО, но е хубаво всяка страна да придобива и собствени възможности. Ако не се инвестира в придобиването на военни пособности, НАТО ще има по-малки военни способности", заяви експертът.

На въпрос дали сме цел на Иран, Иванов каза, че предупрежденията от тяхна страна не са случайни. "Причината е разгорещеният дебат в България. Виждайки, че това предизвиква силни политически реакции у нас, Иран използва разделението", каза Иванов и добави, че това е пример как подобен тип дебати, без огромно значение, дават допълнителни възмоности на нашите противници да използват това разделение. Това, което остава като заплахи, са възможности за активиране на терористични клетки - това е непрекъснат риск и не е нещо необичайно.

Снимка: iStock

По темат за "Безмер" - международните ни ангажимети, особено за членството в НАТО и ЕС, засилват сигурността ни, каза Иванов. По думите му е нормално хората да имат подобна реакция. "Тук е ролята на местната власт и държавните институции да успокоява страховете на хората - да обяснят всичко. Нашата външна политика не може да бъде движена от страхове. Покаажем ли, че се поддаваме на натиска и заплахи, всеки път, когато някой е недоволен от наше решение в политически план, решението е заплаха", каза още Иванов.

Още: Трябва ли допълнителна охрана на "Безмер"? Бивш военен министър за американските самолети

Абсолютно спокоен за сигурността си никой не трябва да бъде. Трябва да се вземат мерки - инвестиции във въоръжените сили, сътрудничество с нашите съюзници в рамките на НАТО и ЕС, каза Иванов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иран Ивайло Иванов Безмер военновъздушни сили национална сигурност
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес