Путин продължава да не иска среща очи в очи със Зеленски извън "бункера" Москва

С посредничеството на финландския президент Александър Стуб и норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре, украинският президент Володимир Зеленски отново е предал на руския диктатор Владимир Путин желанието за лична среща, за да преговарят за мир в Украйна. И Путин отново е отхвърлил поканата, като е настоял на това, което повтаря до втръсване, стана ясно от казаното пред руски медии от Юрий Ушаков. Ушаков е един от съветниците на Путин.

"Както норвежкият премиер, така и финландският президент предадоха на нашия президент, че Володимир Зеленски проявява активния интерес да разговаря директно с нашия лидер. Отбелязахме, че, първо, всички знаят, че настоящият киевски лидер е нелегитимен - това е обсъждано подробно. В същото време нашият лидер повтори, вероятно за милионен път, че ако Зеленски наистина иска да проведе директни преговори, той трябва да дойде в Москва, където ще му бъдат осигурени всички необходими условия, включително сигурност.

Трето, беше подчертано, че контактът на ниво украински и руски лидери е най-смислен след приключване на преговорния процес и разработване на някои документи, по-специално в контекста на дългосрочно уреждане.“

Припомняме, че Путин и режимът му не спират да повтарят как мандатът на Зеленски като президент на Украйна е изтекъл. Те не признават, че според украинското законодателство мандатът на украинския президент се замразява, докато страната е във военно положение. А Украйна е във военно положение, защото Путин отказва да спре огъня, за да има нормален изборен процес - и то след като Зеленски направи конкретно предложение за 60 дни пауза във военните действия - ОЩЕ: Цинизъм по руски: Путин отпуска само 1 ден примирие за изборите в Украйна

Иначе, при разговора на Путин със Стуб и Гар Стьоре, руският диктатор е дал да се разбере, че няма да спре войната, докато не превземе Донбас, според Reuters. Те са отвърнали, че е необходим справедлив мир в Украйна - ОЩЕ: Европа опита да преговаря с Путин, но срещна ултиматуми - Украйна да се предава, НАТО да се свие (ВИДЕО)