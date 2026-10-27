Дрон гони човек абсолютно сам и предвижда накъде ще бяга. В Украйна има частно ПВО (ВИДЕО)

Без GPS. Без интернет връзка. Без човек-оператор да го управлява. Нов дрон обаче успява да преследва бягащ човек и дори да "предвижда" накъде човекът ще опита да завие, за да му се измъкне.

Дронът лети на около 2 метра над земята със скорост на бягащ човек (около 11 км/ч), изгражда 3D карта на дърветата, докато се движи, и отгатва накъде се е насочила целта, когато дърветата блокират видимостта му - чрез Kalman филтър. Всичко това се прави автономно.

GPSなしの森林で走る人物を追跡する自律ドローン 🔹パデュー大学 IDEAS Labが機体からソフトまで独自開発 🔹LiDAR慣性オドメトリで飛行中に3D地図を生成 🔹木による遮蔽を予測し、障害物回避も機上処理 開発：パデュー大学 IDEAS Lab ※研究デモ。実用性能・安全性は要検証 情報元はリプ欄。 https://t.co/GiatxHuyoi — Sadao Tokuyama (@tokufxug) October 25, 2026

Проектът е на лабораторията IDEAS на университета Purdue, която се занимава с разработки на изкуствен интелект и роботика - тя е изградила хардуера, но софтуерът се основава на инструменти с отворен код, предимно от Университета на Хонконг, така че безпилотният апарат не е създаден изцяло от нулата. Става въпрос за прототип, който би трябвало да се използва в спасителни операции.

Същата лаборатория има и отделен договор за военни изследвания на стойност 1,5 милиона долара за безпилотни системи, които работят без GPS. Договорът е с Пентагона.

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В Украйна - частното ПВО е реалност

Украинската компания "Нова поща" е реализирала частен проект за противовъздушна отбрана (ПВО) и вече е свалила руски далекобойни дронове, които са опитали да ударят нейни обекти. Това заяви съсобственикът на Nova Group Вячеслав Климов на Киевския международен икономически форум, съобщава "Интерфакс-Украйна".

"Ние сме една от малкото компании, които са реализирали този проект. Не искам да разкривам числата, но сме свалили "Шахед"-и", казва Климов.

Той призова за разработване на частни системи за противовъздушна отбрана и отбеляза, че компаниите могат самостоятелно да гарантират сигурността на своите обекти. Той добави, че служителите на "Нова поща" гасят много пожари, които избухват след атаки, без да чакат пристигането на Държавната служба за извънредни ситуации в Украйна.

"Сега големи компании търсят пожарни коли в Европа, за да създадат свои собствени служби. Това е наша собственост. Какъв е проблемът? Кой може да ме спре да гася пожар в собствения си имот?", добави Климов.

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