Мелания Тръмп се похвали с по-голямо примирие в част от Украйна

Примирието, което сега действа и се спазва по отношение на окупирания от руската армия украински град Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, "се разшири отвъд Олешки, в Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои". Това написа в своя личен профил в социалната мрежа "Х" Мелания Тръмп, първата дама на САЩ. Това примирие стана факт под нейна егида, като целта е да бъдат евакуирани и спасени от гладна смърт около 6000 украинци - цивилни, все още живеещи в Олешки и околния район.

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Прекратяването на огъня между Украйна и Русия влезе в сила в 3:00 часа сутринта на 27 октомври 2026 година, а Мелания Тръмп благодари изрично на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че няма нарушения - явен знак от кого се е очаквало да наруши примирието (КАРТА).

THE CEASEFIRE HAS COMMENCED The ceasefire between Ukraine and Russia took effect at 4:00am Moscow time on October 27, 2026. Timing was accelerated two days ahead of schedule to protect the safety of civilians and to facilitate the delivery of critical humanitarian aid. The ceasefire’s geographic area has expanded beyond Oleshky, within the Kherson Region, to provide safe passage for the humanitarian convoys. General Valery Gerasimov, Joint Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces has confirmed. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 27, 2026

Междувременно, Financial Times съобщи, че цивилните, напускащи Олешки, които искат да се върнат на контролирана от Украйна територия, първо ще бъдат транспортирани до окупирания Крим или Русия. Това е в съзвучие с предупреждение от украинския президент Володимир Зеленски, че Русия може да се опита да пренасочи евакуационните маршрути към своята територия и след това да представи това като доказателство, че цивилните искат да отидат в Русия, а не в Украйна.

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