Ударени кораби край България:

Мелания Тръмп се похвали с по-голямо примирие в част от Украйна

27 октомври 2026, 20:20 часа 785 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мелания Тръмп се похвали с по-голямо примирие в част от Украйна

Примирието, което сега действа и се спазва по отношение на окупирания от руската армия украински град Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област, "се разшири отвъд Олешки, в Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои". Това написа в своя личен профил в социалната мрежа "Х" Мелания Тръмп, първата дама на САЩ. Това примирие стана факт под нейна егида, като целта е да бъдат евакуирани и спасени от гладна смърт около 6000 украинци - цивилни, все още живеещи в Олешки и околния район.

Още: Примирието в Олешки на Мелания Тръмп: Кога изтича?

Прекратяването на огъня между Украйна и Русия влезе в сила в 3:00 часа сутринта на 27 октомври 2026 година, а Мелания Тръмп благодари изрично на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че няма нарушения - явен знак от кого се е очаквало да наруши примирието (КАРТА).

Междувременно, Financial Times съобщи, че цивилните, напускащи Олешки, които искат да се върнат на контролирана от Украйна територия, първо ще бъдат транспортирани до окупирания Крим или Русия. Това е в съзвучие с предупреждение от украинския президент Володимир Зеленски, че Русия може да се опита да пренасочи евакуационните маршрути към своята територия и след това да представи това като доказателство, че цивилните искат да отидат в Русия, а не в Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Мир в Украйна, мир в Черно море: Тръмп отстъпва на Путин, Путин не отстъпва за нищо (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна Олешки примирие Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес