Путин се подигра на Великобритания, ЕС и Канада: Танкер с дизел за Тръмп е под санкции и е минал безпрепятствено

Три танкера, превозващи около 140 000 тона руски дизел, са тръгнали към САЩ по силата на сделка между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставка на руски дизел. Само че един от тях е под санкции, но не американски, а наложени от ЕС, Обединеното кралство и Канада. Това съобщава Financial Times.

Кой от танкерите е под санкции на ЕС, Великобритания и Канада? Това е Leruo, плаващ под флага на Сиера Леоне, който е собственост на компания, базирана в Хонконг. Според MarineTraffic, той трябва да пристигне на атлантическото крайбрежие на САЩ на 11 ноември. Европейските санкции бяха наложени на плавателния съд за превоз на руски товари и участие в рискови практики, включително изключване на системата му за проследяване на местоположението.

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Преминаването на Leruo през британски води предизвика скандал в Камарата на лордовете на британския парламент. Там е поставен въпрос как така танкерът е минал безпрепятствено през британски води. "Санкциите без прилагане са слабост и Путин, като всеки побойник, се възползва от слабостта, но се страхува от силата. Как показва сила да изглеждаш колеблив при прилагането на нашия режим на санкции и ще бъдат ли пощадени и други потенциално нарушаващи санкциите кораби, преминаващи през нашите води, също от забрана", пита баронесата-консерваторка Голди. В отговор ѝ е казано, че няма публично да се разкрива информация за конкретната операция (срещу Leruo): "Всяко действие на Обединеното кралство за прихващане на кораби от руския сенчест флот би било предмет на строги правни процедури и би било в съответствие както с вътрешното, така и с международното право. Потенциалните цели подлежат на оценка от специалисти по правоприлагането, военните и енергетиката. Разбира се, ние непрекъснато преразглеждаме политиката си".

И още - че вече над 700 танкера, принадлежащи предполагаемо към руския сенчест флот, са спирани за проверка в британски води. И оценка, че западните санкции са лишили руският бюджет от 500 млрд. долара откакто армията на Путин нахлу в Украйна. Отделно, британското правителство смята, че Путин е похарчил 14 млрд. долара, за да оформи руския сенчест флот и към момента в него има около 650 кораба, като над 600 са танкери. Отговорите от британското правителство дава лорд Стюарт Мартин Ууд, британски министър по въпросите на Европа, Източна Европа, международната сигурност и растежа (парламентарен подсекретар на Великобритания) в британското външно министерство (СТЕНОГРАМА).

Първият танкер, Agioi Fanendes, превозващ 40 000 тона дизел, трябва да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември, 4 дни след междинните избори в САЩ. Друг танкер, Talisman, се очаква да достигне източното крайбрежие на САЩ на 9 ноември. Възможно е обаче плавателните съдове да променят обявените си дестинации.

Това са първите доставки, разрешени от американските власти по силата на сделката за дизел между Тръмп и Путин. Президентът на САЩ обяви, че вносът ще помогне за понижаване на цените на горивата и особено на дизела преди изборите, които се очертават като катастрофа за самия Тръмп и републиканците.

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