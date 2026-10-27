Войната в Украйна:

Украйна е готова със своята част от европейската ПВО система "Фрея"

27 октомври 2026, 20:34 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна е готова със своята част от европейската ПВО система "Фрея"

Украйна е завършила възложената ѝ работа по ПВО системата "Фрея" - съвместен проект с редица европейски държави (не и България, след като правителството на Румен Радев досега не е поискало да се включим) за разработване на система, способна да прехваща балистични ракети. Други страни в инициативата все още работят по своите компоненти, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

"Украйна направи това, което трябваше да направи. Това, което нашите партньори трябва да направят, все още е в процес на разработка", каза Зеленски пред журналисти, цитиран от "Укринформ".

В проекта участват 10 държави, включително Украйна. Зеленски каза, че го е обсъдил с френския президент Еманюел Макрон и е посочил Норвегия като друг ключов партньор. "Разработването на подобни системи отнема десетилетия. Искаме да се движим много бързо, защото нямаме време", каза той след разговор с Макрон - Още: Макрон: От ключово значение е Украйна да разполага със средства да се отбранява (ВИДЕО)

Какво е "Фрея"

Проектът има за цел да комбинира украинската технология за ракети-прехващачи с европейски радари, сензори и системи за командване и управление. Ракетите се подготвят от Fire Point - досега се знае неофициално, че това ще са балистичните FP-7, които ще бъдат ползвани и като прехващачи (FP-7.x).  Fire Point съобщи за тестове, при които ракетата е достигнала височина от 25 километра (15,5 мили). Компанията твърди, че прехващачът е проектиран да достига скорости от 1500–2000 метра в секунда.

Fire Point е предложила и целева цена от приблизително 700 000 долара за прехващач, в сравнение с приблизително 3,8 милиона долара за прехващач Patriot PAC-3 - Още: Украйна изпробва собствена нова тактическа балистична ракета (ВИДЕО)

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Освен това, Diehl Defence може да е също доставчик на самонасочващи се ракети за "Фрея".

Европейски военни компании, включително Eurosam, Leonardo, Thales и Saab, се присъединиха към проекта. Fire Point също така обяви споразумение с германската HENSOLDT относно доставката на радари. Kongsberg участва по въпроси на системна интеграция. Системата се разработва с отворена архитектура, което позволява на участващите страни да интегрират свои собствени радарни и командни системи. Украйна се надява да има готов прототип през първата половина на 2027 година.

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Балистични ракети ПВО война Украйна украинска ПВО Фрея
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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