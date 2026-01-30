Лайфстайл:

Ненужен в ЦСКА извива ръцете на шефовете - иска огромна сума, за да си тръгне

Един от ненужните футболисти в състава на ЦСКА извива ръцете на ръководството на клуба и иска огромна сума, за да си тръгне. Става въпрос за 26-годишния вътрешен полузащитник на „червените“ Давид Сегер. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, шведският халф не попада в сметките на Христо Янев за пролетния дял от шампионата и поради тази причина шефовете на „армейците“ усилено му търсят нов отбор.

ЦСКА води преговори със Сегер за прекратяване на договора му

На този етап обаче интерес към Давид Сегер липсва. Наскоро се заговори, че той може да премине в тима на Юргорден, но това така и не се случи. Поради тази причина ръководството на ЦСКА е стартирало преговори с полузащитника за прекратяване на договора му по взаимно съгласие. Самият футболист е готов да си събере багажа, но настоява да получи изключително висока компенсация, за да „скъса“ контракта си.

Шведският халф настоява да получи сериозно обезщетение

Давид Сегер има договор с ЦСКА за още 2,5 години и не е склонен да си тръгне срещу няколко заплати. Ръководството на „червените“ пък не желае да му изплати исканата от него сума и затова преговорите между двете страни продължават. Очаква се в следващите дни да има повече яснота около бъдещето на халфа. Сегер пристигна в ЦСКА през лятото от шведския Йостерс като „армейците“ броиха 400 000 евро за правата му. Той обаче тотално разочарова с представянето си като изигра общо 15 двубоя, в които не успя да се отчете с гол или асистенция.

