Неостаряващият Георги Петков намекна, че може да продължи да играе и след 50-годишна възраст

Георги Петков ще отпразнува своя 50-ти рожден ден на 14 март. Въпреки напредналата си футболна възраст, той продължава да бъде част от Славия и да чупи рекорди в Първа лига. Напоследък именитият вратар често е питан дали не е време „да окачи обувките на пирона“. Самият той се колебае. Поне това призна пред колегите от „Дспорт“. По думите му е готов да сложи край на кариерата си, но вратата да изиграе още един сезон с екипа на „белите“ не е напълно затворена.

Петков сподели, че се чувства много добре физически и се готви наравно с останалите играчи на Славия. Той бе категоричен, че ще мисли за бъдещето си след края на настоящия сезон. Тогава стражът, президентът на Славия Венцеслав Стефанов и треньорът на тима Ратко Достанич ще седнат и ще обсъдят бъдещето на вратаря.

„Нека първо разговарям с треньора и президента“

„За мен не е нещо ново да пазя, но знаете, че не е и проблем да не пазя три-четири месеца. Когато треньорите решат, че трябва да им помогна, аз съм на линия. От време на време си мисля за юбилея, който ми предстои. Наистина е нещо голямо. Има още доста време. Да съм жив и здрав, ще дойде и този момент. Замислил съм какво ще направя, но нека сме живи и здрави“.

„Ще го кажа така - така го мисля, но има още пет месеца. Нека първо да разговарям със старши треньора и президента и ще решим. След това ще реша окончателно. Вратата не е напълно затворена, защото като гледам как ми върви тренировъчният цикъл и започвам леко да се замислям“, сподели Георги Петков.

