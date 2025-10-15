Всъщност снимката на Пеевски с Насар има за цел да отвлече вниманието от краха на националите по футбол!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Делян Пеевски и Карлос Насар: кадърът на деня, на седмицата, на месеца, а може би - и на годината, разтърси социалните мрежи, където по стар български обичай всеки се настройва срещу всеки. Едни заклеймиха Насар заради снимката, други пък го защитиха. Само преди две седмици спортът в България обединяваше - чрез волейболистите, които изкараха щастливите и горди българи на площадите. А сега вече отново дойде време за разделение. Но това не е от голямо значение.

Истината е само една - снимката на Пеевски с Насар просто цели да отвлече вниманието от катастрофалното представяне на националния отбор по футбол! Не може да има друга причина. Защото само часове след като паднахме от Испания с 0:4, вече на никого не му пука за този резултат. Никой не се и интересува от това, че националният ни отбор по футбол има 0 точки, 1:16 голова разлика и за поредна година ще гледа световното пред телевизора.

А може би и годините на разочарования доведоха до тази незаинтересованост на българите към националния ни отбор. В крайна сметка последното участие на България на световно първенство по футбол бе през 1998 г. Късно снощи официално стана ясно, че няма да играем и на Мондиал 2026. Тази новина не предизвика кой знае какво внимание, но трябва да се каже, че "сушата" за България без световни ще продължи поне до 2030-та, което прави общо 32 години!

България вкара само 1 гол в световните квалификации до момента, но пък се отчете и с 2 автогола. Или както се шегуват в мрежата, и сами да играехме в групата, пак нямаше да се класираме. Най-щастливи от снимката на Пеевски с Насар трябва да са тъкмо националите по футбол, техният селекционер Александър Димитров, както и ръководството на Българския футболен съюз начело с Георги Иванов - Гонзо. Добре че беше тази снимка да се спести малко хейт...

Шегата настрана, но загубата от Испания с 0:4 действително бе приета със завидно спокойство и дори задоволство, че не са ни вкарали повече голове. Пощадили ни. Ако видим колко удара отправиха испанците към вратата на Светльо Вуцов, нещата можеха да загрубеят. Да припомним, че най-тежката ни футболна загуба е тъкмо от Испания с 0:13 от 1933-та... А капитанът Кирил Десподов, който изпусна на два пъти да вкара, се обиди на БФС, че се срамуват от него и съотборниците му.

А ние се срамуваме не само от Десподов, от съотборниците му, но и от ръководството на БФС, пък и от клубовете. От всички, които се изредиха в последните 25 години, за да доведат българския футбол до днешното безнадеждно състояние. Ако Пеевски трябваше да си направи снимка с безбройните некадърници в българския футбол, кадърът нямаше да ги побере. И не заради него, той вече е със стройна фигура...

Автор: Стефан Йорданов