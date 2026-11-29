Напрежението около случилото се на стадион "Велодром" по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски на 26 ноември продължава. Както е известно, фенове на българския тим бяха атакувани от организирани ултраси на френския гранд както вечерта преди двубоя, така и по трибуните преди първия съдийски сигнал. Привържениците на Олимпик Марсилия използваха дървени прътове, палки, колани и шишета срещу българските посетители.

Поредна скандална сцена от "Велодром"

Един от основните въпроси след този жесток акт на насилие бе как ултрасите на Марсилия достигнаха безпроблемно до сектора, където се намираха сериозен брой фенове на "сините". Оказа се, че те са преминали над 200 метра през трибуните и паркинга, за да се придвижат. За този период те не са били спрени от никого. Сега колегите от Sportal.bg публикуваха видео, на което се вижда как групата минава през длъжностно лице с бадж и облечено в костюм. Не е ясно каква е неговата роля, но изглежда, че не е случаен посетител. Той обаче пропуска нападателите с усмивка, вместо да опита по някакъв начин да противодейства.

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От последвалите атаки пострадаха 11 българи, а трима от тях останаха в болнично заведение в Марсилия, преди да бъдат прибрани от военно транспортния самолет "Спартан". УЕФА все още разследва случая, като се очаква в следващите дни да обяви наказанието на двата клуба.

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