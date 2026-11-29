Дербито на Мърсисайд остана без победител! Отборите на Ливърпул и Евертън завършиха наравно 1:1 в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Доминик Собослай даде ранен аванс на "червените" със страхотно попадение, но нелеп автогол на Джереми Фримпонг и куп пропуски им попречиха да стигнат до трите точки. Така тимът на Андони Ираола остава на третата позиция с актив от 22 точки, а "карамелите" са осми със 17 пункта.

Без победител между Евертън и Ливърпул

"Карамелите" започнаха по-активно, като в самото начало две грешки в защитата на Ливърпул за малко не доведоха до сериозна опасност. "Червените" се отърсиха от първоначалния натиск и на свой ред започнаха да атакуват. Това съвсем скоро даде резултат, като в 5-а минута Доминик Собослай се разписа с чудесен изстрел от границата на наказателното поле. Малко след това удар на Александър Исак беше блокиран, а Джереми Фримпонг пропусна отлична възможност. Така се стигна до 25-а минута, когато, в опита си да изчисти центриране на Киърнрн Дюсбъри-Хол, Фримпонг изравни с нелеп автогол. До края на първото полувреме Флориан Виртц и Исак пропуснаха да върнат аванса на Ливърпул.

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Ливърпул започна по-добре и второто полувреме, като в самото начало удар с глава на Върджил ван Дайк мина над гредата. Последва отлична възможност за "карамелите", но Жереми Жаке попречи на Дюсбъри-Хол. Малко след това Джордан Пикфорд се отчете с още една добра намеса под рамката на Евертън. Около 70-а минута играчите на домакините си попречиха сами, като удар на Джеймс Гарнър се спря в Тиерно Бари. В добавеното време Исак се забави твърде много и Ливърпул не извлече нищо от добра контраатака. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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