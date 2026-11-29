Още във втория си мач в първенството начело на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино изравни рекорд, който се е запазил в продължение на 96 години! Аржентинецът замени Майкъл Карик на "Олд Трафорд" в началото на този месец с надеждата да обърне бедственото положение на отбора. Той наследи състав, който се намираше сред последните три отбора в класирането на Висшата лига, а положението се влоши още повече миналия уикенд, когато Юнайтед претърпя разгромна загуба с 0:4 от Ливърпул в дебюта на Почетино.

Манчестър Юнайтед не е допускал това от 1930 година насам

Почетино сигурно е искал незабавен отговор от отбора си в следващия мач, но не получи такъв срещу Брентфорд. Два прецизни гола на Калъм Уилсън доведоха до изоставане с 0:2 за домакините още в първите 32 минути, с което отборът изравни един ужасяващ рекорд. За първи път от сезон 1930/31 Манчестър Юнайтед не е успял да запази вратата си суха в първите си 12 мача. 13-кратните шампиони на Висшата лига изпитват проблеми в отбраната през първите три месеца на сезона и изглежда, че Почетино не е успял да реши този тревожен проблем, а Бренфорд закова още две попадения за крайния успех с 4:0.

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Всъщност, в момента те са допуснали най-много голове във Висшата лига, наравно с Кристъл Палас, което превръща задачата на Почетино да обърне ситуацията в своя полза в изключително трудна. Изглежда, че Юнайтед ще се впусне в продължителна битка срещу изпадането през целия сезон, ако не успее да спре да допуска голове като на шега. Надеждите за втора победа през кампанията обаче не стават по-лесни, като в сряда вечерта, 2 декември, предстои гостуване на Нюкасъл.

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