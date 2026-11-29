Арда Кърджали записа впечатляващ успех над ЦСКА 1948. Отборът на Александър Тунчев победи с 2:1 в мач от 16-ия кръг на Първа лига, който се изигра при тежките условия в Кърджали. И трите попадения паднаха през първото полувреме и бяха истински шедьоври. Втората част не предложи голове, но пък бе много оспорвана. В крайна сметка Арда опази аванса си и се изкачи на 5-а позиция във временното класиране с актив от 25 точки. "Червените" от Бистрица остават четвърти с 30 пункта.

Арда пречупи ЦСКА 1948 в Кърджали

Срещата започна с 40-минутно закъснение заради падналия сняг и необходимостта теренът да бъде изчистен. В самото начало Станислав Иванов имаше отлична възможност да открие резултата, след като се озова сам срещу вратаря, но Петър Маринов отрази удара му. "Червените" отговориха с хубав опит на Елиаш Франко, но Анатолий Господинов също внимаваше и спаси. Последваха две много важни намеси на Маринов, но той остана без отговор в 37-а минута, когато Лъчезар Котев откри с красив гол от далечна дистанция. Отговорът на ЦСКА 1948 не закъсня. Няма и четири минути по-късно Елиаш Франко изравни с феноменално попадение със задна ножица. Екшънът не беше приключил. В добавеното време на първата част Светослав Ковачев се включи сред голмайсторите със страхотно изпълнения в орния десен ъгъл.

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Така Арда се оттегли на почивката с гол аванс. Срещата продължи да се играе на високо темпо и през втората част, като в началните минути двата тима си размениха по един удар. След час игра Бирсент Карагарен стреля от добра позиция, но не намери очертанията на вратата. Малко след това равенството отново бе възстановено от Франко, но попадението му беше отменено заради засада. Секунди след това пред кърджалийци се откри възможност за трети гол, но Маринов се намеси подобаващо удар на Станислав Иванов. В оставащото време не се стигна до реални опасности пред двете врати и така "небесносините" се поздравиха с успеха и трите точки.

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