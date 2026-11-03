Ударени кораби край България:

"Без топла вода от август": Дружба се вдигна на протест

03 ноември 2026, 11:38 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Без топла вода от август": Дружба се вдигна на протест

Заради продължителна авария на „Топлофикация София” жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест. Според тях вече седмици наред са оставени без топлоподаване и топла вода, а обявените срокове за ремонт постоянно се удължават.

В близост до блокове 99 и 101 в началото на октомври се появил теч и голяма локва. На 8 октомври подаването на топла вода към двата блока е спряно.

„Не знаем какъв е проблемът и не ни е даден отговор, въпреки че многократно потърсихме такъв от „Топлофикация”. В началото на октомври или дори края на септември започна да извира топла вода на улицата. Образува се голяма локва. Очаквахме всеки момент да ни спрат топлоподаването, което се случи на 8 октомври. За съжаление, оттогава виждаме не само безотговорно, но и подигравателно отношение, защото вече пет пъти сменят датата, на която уж ще бъде възстановено топлоподаването”, разказа Десислава Джерманска, чиято тераса гледа към мястото на изкопа.

Още: Ваня Григорова за проблема на "Топлофикация": 1000 тона топла вода на час изтича през тръби на дупки като сирене

Според нея след спирането на водата на място били поставени само две заградителни колчета с лента, но ремонтни екипи не са идвали. При обаждане на горещата телефонна линия от дружеството заявили, че има твърде много аварии в момента и блокът не е приоритет. Живущите са входирали и жалба през район „Искър” до заместник-кмета, откъдето им е отговорено, че срокът за отговор е един месец.

Проблеми от август

Топлоподаването е проблемно и в други сгради в квартала, сред които блокове 128 и 98. Живуща в блок 128 обясни, че при тях аварията датира още от август месец.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Оттогава ние нямаме топла вода. През септември имаше топлоподаване за 3 или 4 дни, след което на 18-и спря напълно. Всеки петък има индикация, че в 20:00 часа ще бъде пусната топлата вода, но датата се променя всяка седмица и бива изместена за следващия петък. Сега е преместена не за след седмица, а за след две. Нямаме надежда, че водата изобщо ще дойде този сезон”, сподели тя пред Нова тв.

Още: "Има смисъл": Как една жалба срещу безкрайна авария се пребори "Топлофикация" да плати неустойка на 700 души

От „Топлофикация София” съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопровода. От дружеството уточниха, че с приоритет се отстраняват повреди към социални заведения, детски градини и училища, поради което физически не могат да достигнат до отстраняването на авариите при жилищните сгради.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
протест Топлофикация София топла вода жк Дружба
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес