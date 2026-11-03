"Без топла вода от август": Дружба се вдигна на протест

Заради продължителна авария на „Топлофикация София” жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест. Според тях вече седмици наред са оставени без топлоподаване и топла вода, а обявените срокове за ремонт постоянно се удължават.

В близост до блокове 99 и 101 в началото на октомври се появил теч и голяма локва. На 8 октомври подаването на топла вода към двата блока е спряно.

„Не знаем какъв е проблемът и не ни е даден отговор, въпреки че многократно потърсихме такъв от „Топлофикация”. В началото на октомври или дори края на септември започна да извира топла вода на улицата. Образува се голяма локва. Очаквахме всеки момент да ни спрат топлоподаването, което се случи на 8 октомври. За съжаление, оттогава виждаме не само безотговорно, но и подигравателно отношение, защото вече пет пъти сменят датата, на която уж ще бъде възстановено топлоподаването”, разказа Десислава Джерманска, чиято тераса гледа към мястото на изкопа.

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Според нея след спирането на водата на място били поставени само две заградителни колчета с лента, но ремонтни екипи не са идвали. При обаждане на горещата телефонна линия от дружеството заявили, че има твърде много аварии в момента и блокът не е приоритет. Живущите са входирали и жалба през район „Искър” до заместник-кмета, откъдето им е отговорено, че срокът за отговор е един месец.

Проблеми от август

Топлоподаването е проблемно и в други сгради в квартала, сред които блокове 128 и 98. Живуща в блок 128 обясни, че при тях аварията датира още от август месец.

„Оттогава ние нямаме топла вода. През септември имаше топлоподаване за 3 или 4 дни, след което на 18-и спря напълно. Всеки петък има индикация, че в 20:00 часа ще бъде пусната топлата вода, но датата се променя всяка седмица и бива изместена за следващия петък. Сега е преместена не за след седмица, а за след две. Нямаме надежда, че водата изобщо ще дойде този сезон”, сподели тя пред Нова тв.

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От „Топлофикация София” съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопровода. От дружеството уточниха, че с приоритет се отстраняват повреди към социални заведения, детски градини и училища, поради което физически не могат да достигнат до отстраняването на авариите при жилищните сгради.