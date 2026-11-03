Задържаха заподозрения за убийството на куче в "Кръстова вада"

Заподозреният за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ е в СДВР с адвоката си. Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до 4 РУ за извършване на необходимите действия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Facebook. “Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора“, заяви той.

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Припомняме, че 9-годишният йоркширски териер Кнопо, тежащ 3 килограма, е бил ритнат по време на разходка на 1 ноември. Според информацията от случая между стопанина и нападателя възникнал спор за разхождането на кучето. Последвал силен ритник, при който животното било повалено на земята и загинало. "Кнопо е с нас от девет години. Тя е израснала с най-голямата ми дъщеря и за мен е като детенце", сподели стопанката на кучето.

Извършителят избяга и се издирваше. По случая бе образувано досъдебно производство.