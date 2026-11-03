Ударени кораби край България:

Задържаха заподозрения за убийството на куче в "Кръстова вада"

03 ноември 2026, 11:11 часа 863 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Задържаха заподозрения за убийството на куче в "Кръстова вада"

Заподозреният за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ е в СДВР с адвоката си. Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до 4 РУ за извършване на необходимите действия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Facebook. “Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора“, заяви той.

ОЩЕ: Убитото с ритник куче в "Кръстова вада" е на украинско семейство

Припомняме, че 9-годишният йоркширски териер Кнопо, тежащ 3 килограма, е бил ритнат по време на разходка на 1 ноември. Според информацията от случая между стопанина и нападателя възникнал спор за разхождането на кучето. Последвал силен ритник, при който животното било повалено на земята и загинало. "Кнопо е с нас от девет години. Тя е израснала с най-голямата ми дъщеря и за мен е като детенце", сподели стопанката на кучето.

Извършителят избяга и се издирваше. По случая бе образувано досъдебно производство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
насилие над животни убийство на куче Иван Демерджиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес