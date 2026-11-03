Мистерията с Ноевия ковчег: Учени откриха овъглени останки, които може би са част от него

Изследователи обявиха евентуално откриване на останки от Ноевия ковчег в Източна Турция. Близо до планината Арарат, в геоложката формация Дурупинар, те откриха овъглена и необгорена дървесина на дълбочина от близо 30 фута (приблизително 9 метра). Учените предполагат, че това може да са останките от библейския артефакт, но окончателно потвърждение на тази теория все още не е налице.

Мистерията с Ноевия ковчег

Според „ Ню Йорк Поуст“, Андрю Джоунс, директор на проекта и основател на Noah's Ark Scans, е обявил откритието. Той е заявил, че откритата дървесина потенциално може да бъде „овъглените останки от Ноевия ковчег“.

Формацията Дурупинар привлича вниманието на търсачите на Ноевия ковчег от десетилетия. Вероятното място на откритието се намира близо до планината Арарат. Формацията Дурупинар е дълга приблизително 164 метра и е с форма на кораб.

Открита е през 1959 г. Оттогава тази геоложка структура привлича вниманието на изследователи и търсачи на библейския ковчег поради необичайната си форма и близостта до място, свързано с библейската история.

Според религиозен текст, преди приблизително 4300 години Ной, семейството му и животните са били спасени на кораб по време на Големия потоп. След години на изучаване на формацията, изследователите казват, че са открили нови доказателства, които според тях могат да показват, че структурата е с изкуствен произход.

Андрю Джоунс каза, че екипът е открил овъглена и неовъглена дървесина на близо 9 метра под земята по време на проучването си.

Същевременно изследователите все още не могат да определят обстоятелствата, при които материалът е овъглен. Възможните обяснения включват умишлено запалване, удар от мълния или вулканично изригване.

Джоунс също предполага, че дървата може да са дошли от огън, който Ной е запалил, докато се е криел в ковчега преди стотици години.

Според него огънят би могъл да помогне за запазването на останките, като забави разлагането на дървесината в почвата. Изследователите също така отбелязват библейското споменаване на Ной, който е покрил ковчега със смола. Това вещество е било използвано за защита от вода, но е и лесно запалимо.

Това не е първото откритие, което екипът на Джоунс свързва с евентуалното място на последния пристан на Ковчега. Преди това изследователи са използвали георадар, за да картографират подземни структури, за които твърдят, че може да са система от камери и тунели.

Учените твърдят, че размерите им съответстват на библейските описания. Подземните коридори предполагаемо водят до централна кухина, която Джоунс е нарекъл „Атриум“.

„Бог казал на Ной да доведе животните“, обяснява изследователят пред GB News. Той предполага, че в тези коридори може да са живели животни, Ной и семейството му.

Анализът на почвата показва повишени нива на органична материя и калий. Изследователите цитират резултатите от анализа на почвата като допълнително потвърждение за своята теория. Според техните данни, във формацията са открити три пъти повече органична материя и 38% повече калий, отколкото в проби, взети директно отвън.

Миналата есен екипът проби и сканира обекта. Тогава Джоунс заяви, че не са открили естествена скална основа под формацията, както твърдят критиците на тази теория.

Вместо това, изследователите открили плодородна черна почва. Тази зима те планират да я тестват за следи от изгнила дървесина.

„Ноевият ковчег, според Библията, е бил гигантска дървена лодка. С разлагането на дървесината ще откриете увеличени количества органична материя“, обяснява Джоунс.

Въпреки новите открития, изследователите в момента обсъждат само възможни доказателства. Откритите материали и аналитичните резултати все още трябва да бъдат проверени, преди да могат да се направят окончателни заключения за произхода на формацията Дурупинар.

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