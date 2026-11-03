Песков ехидничи с най-силния "морков" на Тръмп за мир в Украйна, Шойгу принизява Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Едва ли можем да говорим за това все още. Всъщност, положението на Земята красноречиво показва, че е невъзможно да реализираме такива планове в този момент. Ще видим обаче какво ще стане в бъдеще". Думите са на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков – и с тях той коментира един от опитите на САЩ да убедят руския диктатор Владимир Путин да спре войната си в Украйна. По-точно – американските опити руски газ пак да потече към Европа през Украйна, Русия да печели от това, но не и да харчи парите за войната в Украйна. Каква е идеята, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Зад кулисите: САЩ искат руски газ пак да тече към Европа, но без парите да отиват за войната на Путин

The Kremlin says Russian gas transit through Ukraine is impossible for now Wonder why? — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

Познатата ирония в казаното от Песков само потвърждава, че Кремъл не е готов да тръгне на истински преговори за мир в Украйна. Тази ирония беше подсилена и от Сергей Шойгу, секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация, който беше и военен министър на Русия. Шойгу говори по адрес на Европа – казвал бил Путин 3-4 пъти вече, че Русия няма да атакува Стария континент, обаче Европа "настоява, настоява, настоява – Русия води хибридна война срещу нас. Слушайте – нямаме време за вас, това първо. И второ, може би ще кажа нещо недотам прилично – но Господ да не дава да видите деня, в който Русия започне хибирдна война срещу вас. Живейте мирно. Не ни атакувайте. Няма да атакуваме никого. Обаче всеки ден – хибридна (война от) Русия. Все имат нужда от враг. Ние нямаме нужда от враг". Интересно е Шойгу някога да коментира какво казваше Путин и цял Кремъл всеки божи ден около седмица преди руската армия да нахлуе в Украйна:

Russian Security Council chief Sergei Shoigu: Putin has said three or four times over the past two months that we are not going to attack Europe. Yet they keep insisting: "Russia is waging a hybrid war against us." Listen, we have no time for you. God forbid you live to see the day Russia actually starts waging a hybrid war against you. Live peacefully. Don’t attack us. We are not going to attack anyone. They always need some kind of enemy. We do not need an enemy. — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг задочно отвърна на Шойгу: "Бихме искали да приемем за чиста монета уверенията на президента Путин, че не търси война с Европа. Но за нещастие той в момента провежда война с Европа. Война, която може да спре още днес. Война, която е непровокирана и незаконна и може да спре във всеки момент, в който той избере да го направи".

UK Defense Secretary Wes Streeting: We all wish that we could take President Putin's assurances that he doesn't seek war with Europe at face value. But unfortunately, he's currently waging a war in Europe. A war that he could end today. A war that was unprovoked and is illegal, and he could end at any moment that he chooses. — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Олешки – примерът, че може, но и че не може

Много красноречив пример колко лесно и колко трудно е да се стигне до мир в Украйна е примирието в градчето Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област. Там беше проведена евакуация на застрашени от гладна смърт цивилни украинци – но нюансите и детайлите от случилото се са особено важни. На първо място – украинският и руският омбудсман Дмитро Лубинец и Яна Лантратова изрично казаха, че са изпълнени всички договорености в рамките на примирието. Но и от руска, и от украинска страна имаше официални изявления за нарушаване на примирието, като Песков даже стигна дотам да настоява, че украинците използвали спирането на огъня да се прегрупират, след като от украинска страна излязоха видеокадри как руснаците правят точно това и укрепват по-добри позиции за последващи военни действия – ОЩЕ:

Ombudsman Dmytro Lubinets stated that the ceasefire in the area of the humanitarian mission in Oleshky lasted 5 days, 19 hours and 59 minutes. https://t.co/TwsrXNlNQa — WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2026

⚡️ JUST IN: Peskov claims Ukrainian forces also used the ceasefire in Oleshky to regroup “That’s standard practice in situations like this,” the Kremlin spokesman said in response to the accusations. Ukraine’s General Staff reported that Russian forces had used the ceasefire to strengthen their positions. According to the General Staff, Russian troops rotated units, fortified their positions, stepped up anti-drone measures along roads, and increased logistical activity, including ammunition deliveries. So Peskov has essentially just confirmed that’s exactly what happened. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

🚨 Russian forces used the ceasefire in Oleshky to strengthen their positions While the ceasefire was in effect, Russian troops rotated units, reinforced their positions, and deployed anti-drone equipment along roads. According to Ukraine's General Staff, Russian forces also stepped up logistics operations and brought in more ammunition. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

Отделно, Лубинец отбеляза, че механизмът на това примирие може да се използва в бъдеще за спасяване на украински граждани от други населени места, изправени пред подобни ситуации. Омбудсманът също така съобщи, че е планирано хуманитарна помощ да бъде доставяна на останалите жители на Олешки поне веднъж месечно. Веднага Дмитрий Песков уточни, че няма планове да се правят скоро нови такива хуманитарни мисии. Руският омбудсман Лантратова заяви, че "много по-малко от 750 души" (числото, цитирано от Мелания Тръмп) са напуснали Олешки. "750 души получиха възможност да напуснат. Създадохме този брой места за всеки случай; след това много автобуси се върнаха. Разбира се, много по-малко от 750 души напуснаха. Освен това, ще бъда честна, просто нямахме време или възможност да преброим хората там - не ги преброихме директно", каза Лантратова. Z-канали вдигнаха много шум как болшинството от евакуираните иска да се върне в Украйна, т.е. това са хора, които не приемат руската намеса в Украйна – ОЩЕ:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украинският военен телеграм канал "Офицер" се възмущава относно снощната случка в Киевска област и скандала с мобилизирани украински войници. Още известно време войната ще се носи на плещите на старците, после – няма да има победа, заключва той, като казва, че през 2022 година 95% от младите са смятали за чест да се запишат в украинската армия, а сега 95% от тях виждат това като принуда – ОЩЕ: Скандал до Киев: Къща с мобилизирани под охрана и твърдения за мъчения на дезертирали украински войници (ВИДЕО)

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 2 ноември е имало 206 бойни сблъсъка спрямо 205 на 1 ноември. Руснаците са хвърлили 234 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 1 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2491 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 235 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8297 FPV дрона, което е с около 1720 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Russian soldiers drove a KamAZ truck off a bridge 🤣 The world's second-best army!!! — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026

21 руски пехотни атаки е отчел украинският генщаб в направлението от Торецк към Константиновка през изминалите 24 часа. Още 13 са регистрирани югозападно от Константиновка, в Покровското направление. 10 руски пехотни атаки са станали в Южнослобожанското направление, главно източно от град Вовчанск, в близост границата с Русия, още 8 – в Севернослобожанското направление, в пограничния район на Суми. 9 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, 7 – западно от Гуляйполе, Запорожка област. Нито една не е имало в Краматорското и Олександриевското направление. "В Славянското направление врагът, след като е затвърдил позициите си в Рай-Олександровка, атакува северно от Никифоровка и е превзел и част от Липовка след продължителни боеве", констатира Z-каналът "Рибар" продължаващите да се трупат последици от украинската операция "Вивалди" в Лиманското направление.

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Тази нощ Руската федерация изстреля балистични ракети 17 "Искандер-М"/КН-23 (севернокорейски) и свръзвукови противокорабни ракети "Циркон" (Володимир Зеленски уточни броя на балистичните ракети), 59 крилати ракети Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" и 289 далекобойни дрона. Свалени са общо 3 балистични и свръхзвукови ракети „Искандер-М“/КН-23/"Циркон", 49 крилати ракети и 257 дрона. На 23 места в Украйна е имало попадения от руски дронове и ракети, сочи сводката на украинските ВВС. В профилите си в социалните мрежи Зеленски уточнява, че основните цели са били енергийни – подстанции и трансформатори, в областите Одеса, Черкаси, Житомир, Виница, Харков, Днипро, Чернигов и Ровно. Тази информация се потвърждава и от руското военно министество, което изброява кои точно енергийни обекти са били цел и са уцелени (Ладижанската Топлофикация във Виница, Криворожката и Приднепровска в Днепропетровска област, Харковска плюс ел. подстанцията "Змиевска" и ел. подстанцията "Лосево" в Харковска област). Министерството и информира за 856 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ, без да обелва и дума какво гори в Ярославъл. Вчера Украйна порази линейно-диспечерската петролна подстанция „Самара“ и изглежда поне 6 резервоара-цистерни там са подпалени, това сочат сателитни снимки - ОЩЕ: Вълни от руски ракети по Украйна - уцелена е болница. Гори ключова за Москва рафинерия (ВИДЕО)

Black smoke stretching for kilometers is visible after the strike on Russia’s Samara oil pumping station. Preliminary analysis indicates that six fuel storage tanks may be burning at the site, though the extent of the damage is still being assessed. #Russia https://t.co/q1hpcJ9v2l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2026

През октомври Русия е изстреляла общо 6473 дрона клас "Геран" ("Шахед") срещу Украйна, свалени са 4859 т.е. 75%, съобщи още украинският генщаб. 89% от свалените дронове са обикновени, 66% са реактивни. През лятото на 2026 година обаче нивото на прехващане на реактивни дронове беше по-ниско – между 50% и 60%. Всичко това явно е промяна в стратегията на Путин, с която той се опитва чрез по-масирани удари да направи условията за живот в Украйна непоносими и тя да се предаде, защото на фронта руската армия се проваля да направи решителен пробив, заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Пример за последствията – Украинската асоциация на търговските центрове съобщи, че предупрежденията за въздушни нападения в Украйна са принудили украинските търговски центрове да затворят за 9,8 работни дни през октомври 2026 г. от общо 186,3 работни дни от 2022 г. насам. Процентът на предупрежденията за въздушни нападения по време на работното време на търговските центрове достигна 32,5% през октомври 2026 г., в сравнение с едва 12,2% през октомври 2025 г. - ОЩЕ: Куп руски авиобомби и десетки убити в укритие: Зеленски показа потресаващо ВИДЕО*