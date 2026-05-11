11 май 2026, 16:20 часа
Тейлър Суифт "съсипала" любовния живот на Кеша

Певицата Кеша говори откровено за личния си живот в подкаста "Call Her Daddy", с водещата Алекса Купър, и разказа любопитна история, в която ключова роля, макар и косвена, има поп звездата Тейлър Суифт. По думите на Кеша, една от предишните ѝ връзки е приключила след ситуация, свързана с концерт на Суифт от турнето "Eras Tour". Певицата обясни, че тогава решила умишлено да отиде само с приятелка, без тогавашния си партньор, за да "провери" реакцията му.

"Бяхме заедно година и половина. На следващия ден той дойде, остави ключовете и това беше всичко", разказа Кеша. Тя допълни с ироничните думи, за които си спомня от момента: "Нямаш ли грам срам? Не можеше ли да изчакаш 11 дни?"

Според нея, бившият ѝ реагирал бурно, защото не бил поканен на афтърпартито около "Eras Tour", като Кеша дори сподели, че той изпаднал в "истерия" по темата. Въпреки ситуацията, тя признава с чувство за хумор: "Ако ще се случи заради някого… Има смисъл да е Тейлър Суифт."

Фокусирана върху кариерата

Днес Кеша казва, че е "необвързана" и умишлено избира да не влиза в нови връзки, докато работи върху себе си. Тя споделя още, че в момента е в период на очакване "истинския човек", когото нарича с усмивка "краля".

Певицата добави, че новата ѝ песен "Red Flag" е отражение на това как често е привличана от "червени флагове" в партньорите си. Затова, по думите ѝ, е решила да остане сама за известно време, за да промени този модел.

Сега тя изглежда фокусирана върху личното си развитие и новата си музика, оставяйки миналите драми. 

Ева Петрова
