Учените крият, че са отрязали главата на мумията на Тутанкамон

През 2025 година се навършиха точно 100 години от откриването на гробницата на Тутанкамон - едно от най-значимите археологически открития. Но това откритие крие и нещо, за което почти не се говори и учените крият. Докато изучавали мумията на фараона, археологът Хауърд Картър и екипът му отрязали главата му и след това скрили резултатите от действията си.

Как археолозите са изследвали мумията на Тутанкамон

Според Live Science, използването на нож от страна на археолозите не е било без причина. След като отворили саркофага, те осъзнали, че тялото на Тутанкамон е здраво залепено за ковчега със смолисто вещество. Жреците използвали това вещество, за да предпазят мумията на фараона от разлагане.

Следва употребата на клинове, въжета и внимателни опити за премахване на смолата, но без успех. Картър споделя, че в случая „никаква легитимна сила“ не е била ефективна. След това археолозите са се опитали да нагреят саркофага на слънце , надявайки се да омекотят смолата, но и тази идея не е била белязана от успех.

След поредицата от неуспешни опити, учените са използвали горещи ножове. Смолата била толкова твърда, че тялото просто не можело да се отдели. За да се свалят главата и погребалната маска, те трябвало да бъдат отделени от останалата част на тялото. Ръцете, краката и торсът били третирани по същия начин. Всичко изглеждало по-малко като внимателна научна работа, отколкото като груба операция, която буквално е довела до разпадане на мумията.

След това археолозите се опитали "да сглобят отново останките", като конструктор, така че тялото в крайна сметка да изглежда завършено. Отвън мумията изглеждала сравнително нормална, но вътре в тялото на фараона царял буквално хаос.

В официалните си изявления археологът Хауърд Картър не казва почти нищо за този инцидент. В публичните му разкази не се споменава, че тялото на Тутанкамон е било буквално нарязано на парчета. Дори личните му бележки пропускат тази част от историята.

Единственото доказателство за автентичността на тази история са снимките на археолога Хари Бъртън, които показват как главата на фараона е задържана на място с метален прът, за да се постигне „успешен“ кадър. За снимките в книгата на Картър от 1927 г. главата е внимателно увита в плат, за да се скрият всякакви доказателства за насилствено отстраняване.

