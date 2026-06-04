Новият в Левски с първи думи след трансфера – даде голямо обещание на феновете (ВИДЕО)

Новото попълнение на Левски Рейналдо говори пред клубните канали за първи път, след като облече екипа на българския гранд. Бразилецът бе представен официално днес, след като подписа своя договор с клуба. Фланговият футболист е първият нов играч на „сините“ това лято, а също така и първият, който е привлечен в ерата на новия собственик на столичани – Атанас Бостанджиев.

Рейналдо разказа как се е стигнало до трансфера му в Левски, като призна, че е говорил със свои приятели, които са играли при „сините“ или срещу тях. Той допълни, че се чувства най-добре по лявото крило на атаката, а също така обича да вкарва голове. Бразилецът даде и голямо обещание на феновете на тима.

„Сила, качество, дрибъл и скорост“

„Започнах с футбола още малък, още от дете. Бях само на 6 години, когато започнах да ритам на улицата с братовчедите ми и с брат ми. Оттам се запали любовта ми към футбола. Сила, качество, дрибъл и скорост. Чувствам се по-добре като ляво крило, но нямам предпочитания къде да играя. Обичам да вкарвам голове“.

„Направих някои проучвания. Обадих се на приятели, които вече са играли срещу Левски или в Левски. Всички ми казваха едно и също нещо – че това е най-добрият клуб. Мога да кажа на феновете да очакват упоритост и решителност на терена. Ще дам най-доброто, на което съм способен за тях. Рейналдо е тук! Само Левски“, сподели бразилецът.

ОЩЕ: Първи трансфер в ерата "Бостанджиев": Левски привлече нов нападател! (ВИДЕО)