Ново лице и какво още искат да видят треньорът и капитанът на Лудогорец в Лига Европа

Лудогорец се изправя срещу Ференцварош днес в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата ще се проведе на стадион „Групама Арена“ в Будапеща от 22:00 ч. На официалната пресконференция преди сблъсъка за Лудогорец говориха временният наставник Тодор Живондов и капитанът Антон Недялков. И двамата говориха за лицето, което искат да видят от „орлите“ в мача, като подчертаха, че всяка среща ще бъде важна и играта на отбора трябва да се подобри.

Тодор Живондов: „Имам им пълно доверие“

Ето какви бяха думите на Живондов: „Смятам, че тази футболисти, които са тук, ще се справят с утрешния двубой. За този период те показват, че имат желанието да променят енергията в отбора и най-вече резултатите. Имам им пълно доверие и те се справят повече от отлично в процеса. Искам да променя желанието за игра и броя спечелени единоборства, защото, ако започнем да печелим единоборствата и имаме добро позициониране за втора топка, ще можем след това да развием добри контраатака, а знаем скоростта на нашите състезатели.

Още: ЦСКА с тежък жребий за Купата, Левски се изправя срещу сензацията в турнира

„Лудогорец трябва да започне да побеждава“

Лудогорец се нуждае от това да започне да печели. Знаем тежестта на този двубой. Ние вече сме в ситуация, в която трябва да играем на максималните си възможности и дори да ги надхвърляме за да поставим началото на една серия, в която Лудогорец наистина да има друго лице, а не само да го очакваме без да се случва. Вярвам, че Лудогорец ще има друга енергия, вярвам във футболистите и в подредеността на нашата игра. Има изключително старание от футболистите, за което им благодаря. Мачът е с изключителна тежест, но все от някъде Лудогорец трябва да започне да побеждава.

„Трябва да се случват нещата и на игрището, а не само да обещаваме“

Лудогорец се нуждае да се случват нещата и на игрището, а не само да обещаваме. Длъжни сме да покажем различно като игра лице, защото всяка една загуба ни отдалечава от всички цели, които са поставени през лятото. Лудогорец може да се справи, има опитните футболисти остава да видим дали може да влезем в серия, за да спечелим няколко двубоя, за да е различно самочувствието. Ако го постигнем това, после дори да не играем най-добрата си игра, ще печелим по-лесно“, завърши треньорът.

Антон Недялков: „За нас е важно да върнем лицето на Лудогорец“

Капитанът на Лудогорец Антон Недялков на свой ред изрази мнение: „Не бих нарекъл този мач реванш. Всеки мач е строго индивидуален. Миналия мач, който играхме беше различен с различно отношение. Сега и двата отбора се борят за точки. За нас е важно да излезем като отбор, за да върнем лицето на Лудогорец, което в момента не се вижда много добре. Имаме нужните възможности, спокойствие и ресурс, за да излезем от тази ситуация.

Още: Глътка въздух за Лудогорец – голмайсторът на „орлите“ е все по-близо до завръщане на терена

„Бих предпочел вътрешното първенство“

Не смятам, че ние трябва да се избираме двубой и да играем различно за мачовете. Всеки мач е толкова важен, защото на нас ни е нужна увереност, самочувствие, за да започнат победите да идват една след друга. Ако зависи от мен – бих предпочел вътрешното първенство, защото то е възможността да даде следващата година да представим България по най-добрия начин“, приключи защитникът.

Още: От ПФЛ обявиха кога Левски и Лудогорец влизат в битка за Суперкупата на България