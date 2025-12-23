Спорт:

Съдът гледа мярката на шефа на 5 РПУ София Пламен Максимов

23 декември 2025, 14:02 часа 308 прочитания 0 коментара
Съдът гледа мярката на шефа на 5 РПУ София Пламен Максимов

Апелативният съд във Велико Търново разглежда днес мярката на началника на 5 РПУ в София Пламен Максимов. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици.

Общо шестима души бяха задържани при акция на МВР. Освен директора сред тях са и двама служители на столичното Пето районно управление, припомня БГНЕС. 

Днес първи пред съда се яви Росен Кръстев, сочен за един от ръководителите на групата. Той е с мярка за неотклонение “задържане под стража“, която обжалва. Защитата му представи документи за влошено здравословно състояние.

Още: Кой е наркобосът Стъкларя, задържан с шефа на столичното 5-о РУ?

След него пред съда застава директорът на Пето районно управление Пламен Максимов, който е с мярка “домашен арест“. Както Максимов, така и прокуратурата обжалват наложената мярка.

Преди седмица Ловешкият окръжен съд остави трима от групата в ареста, а двама – под домашен арест. Друг служител на Пето районно управление е с парична гаранция от 5000 лева. Едно от лицата по делото все още се издирва.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Задържаха началника на Пето районно в София при акция на ГДБОП

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
МВР ГДБОП СДВР корумпирани полицаи Пламен Максимов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес