Съдът гледа мярката на шефа на 5 РПУ София Пламен Максимов

Апелативният съд във Велико Търново разглежда днес мярката на началника на 5 РПУ в София Пламен Максимов. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици.

Общо шестима души бяха задържани при акция на МВР. Освен директора сред тях са и двама служители на столичното Пето районно управление, припомня БГНЕС.

Днес първи пред съда се яви Росен Кръстев, сочен за един от ръководителите на групата. Той е с мярка за неотклонение “задържане под стража“, която обжалва. Защитата му представи документи за влошено здравословно състояние.

След него пред съда застава директорът на Пето районно управление Пламен Максимов, който е с мярка “домашен арест“. Както Максимов, така и прокуратурата обжалват наложената мярка.

Преди седмица Ловешкият окръжен съд остави трима от групата в ареста, а двама – под домашен арест. Друг служител на Пето районно управление е с парична гаранция от 5000 лева. Едно от лицата по делото все още се издирва.

