Глътка въздух за Лудогорец – голмайсторът на „орлите“ е все по-близо до завръщане на терена

От началото на сезона в Първа лига шампионът на България Лудогорец се представя много под очакванията на ръководството и феновете на тима. Това пък поставя защитата на титлата под много сериозна въпросителна. В момента „орлите“ заемат четвърто място във временното класиране в първенството с 24 точки от 13 изиграни двубоя. Лидер е Левски с 35 пункта от 14 срещи.

Квадво Дуа все още не е играл този сезон

Един от основните проблеми на Лудогорец през кампанията е липсата на качествен голмайстор, който да поведе атаката на тима. Причината е, че звездата на разградчани Квадво Дуа е контузен и все още не е играл през този сезон. Неговият заместник Ерик Биле пък тотално разочарова и има едва две попадения в 12 мача в Първа лига. Поради тази причина „орлите“ често разчитат на някой измежду Станислав Иванов, Ерик Маркус или Бърнард Текпетей да бъде на върха на нападението.

Швейцарецът вече тренира с Лудогорец

В Разград обаче получиха добри новини, тъй като Квадво Дуа е все по-близо до завръщане на терена. Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че швейцарският национал постепенно вдига оборотите и вече се включва в тренировките на тима. Все още няма яснота кога точно централният нападател ще бъде напълно готов за игра, тъй като ще му е необходимо време да влезе в оптимална спортна форма.

