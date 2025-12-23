Футболист №1 на България за 1987 г.: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога ще се случи скоро

Една от големите легенди на Левски и българския футбол коментира битката за титлата в Първа лига пред настоящия сезон. Става въпрос за „Футболист №1“ на страната за 1987 година – Николай Илиев. Бившият централен защитник говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че ако сега „сините“ не успеят да станат шампион, не вижда кога ще се случи скоро това нещо.

Николай Илиев допълни, че първенството ни е изключително слабо, а това дава шанс на Левски да детронира Лудогорец. Въпреки това той очаква „орлите“ да се борят до последно за шампионската титла на България. По думите в битката е и тимът на ЦСКА 1948, който в момента заема второто място във временното класиране в Първа лига.

„Първенството ни е изключително слабо“

„Много е хубаво, че Левски е на първото място. За съжаление първенството ни е изключително слабо. Този сезон, ако „сините“ не могат да станат шампиони, не виждам кога ще се случи скоро. Според мен всички отбори горе-долу са на едно ниво. Така че стискам палци и се надявам Левски да вдигне титлата в края на шампионата. Има реален шанс, въпреки че все още нищо не е решено“.

„Лудогорец няма да се откаже от шампионската титла. В битката може би ще се включи и ЦСКА 1948, който в момента е втори. Все още е рано. Не е толкова лесно да се предвиди кой ще е шампион. Надявам се това да е Левски и след толкова много години титлата да се завърне на „Герена“.

„Но в никакъв случай седемте точки разлика на върха не трябва да успокояват сините. Както казах, отборите в първенството са на едно и също ниво. Всеки може да победи другия. Забележете от какви непретенциозни тимове се губят точки. Не виждам постоянство в играта на отборите“, обясни славният защитник.

