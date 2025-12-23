Натирен от Левски моли да се върне на „Герена“, Сираков и компания са го отрязали

Един от футболистите, които наскоро бяха натирени от Левски иска да се върне на стадион „Георги Аспарухов“. Става въпрос за 23-годишния офанзивен полузащитник на катарския Ал Шахания – Джавад Ел Джемили. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите халфът на два пъти е поискал разговор с Наско Сираков и ръководството на „сините“ по темата, но и двата пъти е бил отрязан от шефовете на българския гранд.

Джавад Ел Джемили вбеси всички в Левски с непрофесионалното си поведение

Джавад Ел Джемили игра в Левски между февруари 2022-ра и юли 2025-та. В този период той записа общо 77 мача за „сините“ във всички турнири, в които се отличи с 14 попадения и 10 асистенции. Мароканецът с испански паспорт обаче си навлече гнева на всички на „Герена“ с непрофесионалното си поведение. Поради тази причина шефовете на столичани решиха да го продадат на Ал Шахания срещу 260 хиляди евро.

Халфът иска да напусне катарският Ал Шахания

Ел Джемили обаче така и не успява да се наложи в новия си тим. На този етап той е изиграл 13 мача за катарския клуб, в които е реализирал един гол и е направил една асистенция. Ал Шахания пък заема последното място в местното първенство като отборът е спечелил само една победа от 10 двубоя в надпреварата. Поради тази причина офанзивният халф иска да се върне в Левски, но за момента това изглежда невъзможно.

