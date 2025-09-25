Войната в Украйна:

Ново треньорско име в елита на българския футбол

25 септември 2025, 13:11 часа 261 прочитания 0 коментара
Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца. Той се завръща в Първа лига след като Христо Янев напусна в посока ЦСКА. 40-годишният специалист впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17.

Тодор Симов има опит от годините си в Левски

Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Тодор Симов

Като футболист Симов защитава цветовете на редица професионални клубове у нас. „Пожелаваме успех и много победи с Ботев Враца! С Ботевска воля, с Ботевски дух!“, написаха от Ботев Враца на своята страница във Фейсбук.

Николай Илиев
