Ново треньорско име в елита на българския футбол

Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца. Той се завръща в Първа лига след като Христо Янев напусна в посока ЦСКА. 40-годишният специалист впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17.

Тодор Симов има опит от годините си в Левски

Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Като футболист Симов защитава цветовете на редица професионални клубове у нас. „Пожелаваме успех и много победи с Ботев Враца! С Ботевска воля, с Ботевски дух!“, написаха от Ботев Враца на своята страница във Фейсбук.

