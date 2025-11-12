"Турският футбол е в морална криза": Монтела взе мерки преди мача с България

Президентът на Турската футболна федерация (TFF) Ибрахим Хаджъосманоглу описа скандала с незаконни залагания в южната ни съседка като "морална криза". Той направи твърдението още в началото на сагата, която се разраства всеки ден. След като разследването за залаганията стигна до националния отбор на страната, селекционерът на "лунните звезди" Винченцо Монтела събра футболистите на важна среща. Италианецът алармира възпитаниците си да забравят за нещата извън терена и да се съсредоточат върху мача с България на 15-и ноември.

Мерки в Турция преди мача с България

Турците са с 9 точки от четири мача и при победа ще станат недостижими на 2-ото място м група „Е“ на световните квалификации, като дори ще могат да атакуват и върха в последния си мач – гостуване на Испания на 18-и.

След като 1024 футболисти бяха насочени към Дирекцията по наказателно производство (PFDK) в рамките на операция за залагания, започната от Турската футболна федерация (ТФФ), вниманието се насочи към националния отбор. Един от хората в списъка на Монтела – левият бранител Ерен Елмалъ е в списъка с провинените и е изваден от лагера.

Eren Elmalı: "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." (Mehmet Arslan) pic.twitter.com/hjeFl2b3C8 — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) November 10, 2025

Поради медийните публикации и извадения футболист, Монтела е провел важна среща с всички от отбора преди тренировка. Италианският треньор е отправил следното предупреждение към националния отбор: „Не искам грешки. Запушете си ушите и се съсредоточете върху терена. Скоро ще играем два ключови мача. Искам цялата си концентрация да е върху тези мачове. Не искам никакви грешки срещу България в събота", били думите пред играчите преди заниманието във фойето на хотела. Сайтът haberler.com cъобщава също, че италианският мениджър поддържа високо темпо на тренировките, за да предотврати всякаква потенциална деморализация.

Президентът на TФФ Ибрахим Хаджъосманоглу и бордът на директорите подкрепят мнението на Монтела. Шефът подчертал, че не иска проблемът със залозите да създаде напрежение между играчите точно на прага на решаващия мач. Въпросният двубой в събота ще се проведе на известния стадион на град Бурса „Tимса Арена“, който има капацитет от 43 000 души .

