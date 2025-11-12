Стадион "Васил Левски" осъмна с разлепени призиви за протест срещу БФС след двубоя с Грузия

Националният стадион "Васил Левски" осъмна с разлепени призиви за протест срещу Българския футболен съюз след последния двубой от световните квалификации срещу Грузия на 18 ноември, информират колегите от "24 часа". На входовете на стадиона в центъра на столицата бяха залепени плакати, на които пише "Протест срещу БФС след мача България - Грузия", като се добавя "Време е!" и "Колко още ще търпим".

В БФС са наясно за потенциалната заплаха от протест, заради което и предприеха по-нестандартни мерки за достъп до стадиона - ще се влиза само срещу предоставяне на документ за самоличност, а билетите са необичайно завишени: най-евтините пропуски започват от 40 лева, а най-скъпите достигат до 150 лв. Цените са прекалено завишени на фона на слабото представяне на националния отбор, който вече загуби шансове за класиране на Мондиал 2026.

На фона на задаващия се протест: В БФС затегнаха мерките за двубоя

Интересът към двубоя не е голям, но въпреки това от БФС очевидно не се стремят да стимулират посещаемостта с по-евтини билети. Една от хипотезите е, че това се прави заради готвения протест срещу БФС. Той обаче едва ли ще бъде толкова мащабен, колкото бе през есента на 2023-та, когато се стигна до кръвопролития след сблъсъци с полицията. След този протест се стигна и до оставката на Борислав Михайлов, който дълго време отказваше да си я подаде.

Иначе България е с 0 точки след 4 изиграни мача в световните квалификации, като остават два мача - гостуване на Турция и домакинството на Грузия. Последното ни участие на световно първенство бе през миналия век - на Мондиал 1998.

