България U19 се представи достойно, но изтърва Унгария в квалификация за Евро 2026

Юношеският национален отбор по футбол на България завърши наравно 1:1 с Унгария в първия си двубой от група 2 на квалификациите за Евро 2026. "Лъвчетата" до 19 години откриха резултата при визитата си в Дьор чрез бижуто на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, който се разписа в 19-ата минута. В началото на втората част Барна Пол възстанови паритета. Следващият съперник на "трикольорите", водени от Атанас Рибарски, е Франция, а срещата е насрочена за 15-и този месец от 14:00 часа.

България изтъва Унгария

Българският отбор имаше тотална доминация преди почивката. Нашите момчета отправиха 10 удара във вратата на унгарците срещу само два. Резултатът обаче беше минимален за гостите – едва 1:0 след чудесната комбинация на Филип Гигов и Марто Бойчев, който откри в 19-ата минута. Малко по-рано двамата също комбинираха, но тогава Гигов не сполучи да се разпише. До края на първата част Севи Идриз, отново Бойчев и Васил Камайканов можеха да донесат по-голяма преднина на българския състав, ако бяха по-прецизни.

Унгарците вдигнаха темпото през второто полувреме. В 54-тата минута те успяха да изравнят чрез Барна Пол, който се разписа след подаване на Хунор Немет от пряк свободен удар. Финалната част от мача беше белязана от българско надмощие, като топката остана в унгарското поле, но така и не се намери кой да нанесе точен изстрел.

В другата среща по-рано днес Франция победи Фарьорските острови с 4:0. "Петлите" са следващият съперник на България на 15-и този месец от 14:00 часа. Унгария тогава играе с Фарьорските острови, а третите мачове са на 18-и ноември от 18:30 часа по едно и също време.

