"Чувам, че "големият мъжкар" с 8-ми клас образование решил да жертва Кирил Котев, за да си запази заплатката"

Спортният адвокат Георги Градев, който бе кандидат за президент на Българския футболен съюз на последния Конгрес, отново атакува Георги Иванов - Гонзо. Този път Градев използва профила си във Фейсбук, за да сподели, че Гонзо решил да жертва техническия директор на БФС Кирил Котев, за да си "запази заплатката". От поста на Градев става ясно, че Котев може да бъде отстранен от поста си след последните два мача на България от световните квалификации срещу Турция и Грузия.

Отстраняват Кирил Котев като изкупителна жертва за представянето на националния отбор?

"Само ви подгрявам по темата, с която предстои да се занимавам ежедневно по време на и след предстоящите мачове на националния отбор", написа Георги Градев във Фейсбук. "Чувам, че “големият мъжкар” с осми клас образование е решил да жертва Кирил Котев след мачовете, за да си запази заплатката. Какво ще работи Гонзо, ако не е в БФС? Същият въпрос зададох на Михайлов преди да го свалим и още търся отговора", добави още той.

Припомняме, че България загуби и четирите си мача до момента в световните квалификации, като е на дъното на групата с 0 точки и отново няма да играе на световно първенство. Посленото участие на "трикольорите" бе на Мондиал 1998. А изглежда, че Кирил Котев може да се превърне в изкупителна жертва за представянето на националния отбор в позицията си на технически директор.

