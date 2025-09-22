Новото начало за ЦСКА - като старото. С капитан от нафталина, мъчна игра и без победа

Българският футболен гранд ЦСКА остана без победа в осми мач от началото на новия сезон, след като изпусна Ботев Враца при равенство 1:1 като гост в среща от 9-ия кръг на efbet Лига. "Червените" си дадоха символично ново начало, след като миналата седмица Душан Керкез бе уволнен, а на негово място временно застана Валентин Илиев. "Армейците" отново не убедиха с играта си и при дебюта на Илиев, като имаха аванс след гол в началото на второто полувреме, но в заключителните минути на мача допуснаха изравняване.

Валентин Илиев заложи на любопитен стартов състав, като реши да извади Иван Турицов от нафталина - и не просто го пусна като титуляр, но и върна капитанската лента на ръката му. Турицов остана без лентата след конфронтация с фенове на ЦСКА, а в последните месеци бе тотално извън сметките на "червените", но сега изглежда, че ще получи шанс при Валентин Илиев. Освен това новият треньор заложи на още трима българи - Теодор Иванов, който е негов син, както и Илиан Илиев и Петко Панайотов.

Първото полувреме не предложи почти нищо откъм голови ситуации. ЦСКА срещна сериозни трудности в създаването на нещо креативно в предни позиции, като столичани получиха и по-твърди влизания от съперника. На почивката Илиев реши да замени получилия жълт картон Бруно Жордао с Годой. Аржентинският стрелец веднага се отблагодари, като в 49-ата минута предостави великолепно подаване с външен фалц за Питас, който с едно докосване матира бившия страж на ЦСКА Димитър Евтимов.

Резервата Даниел Генов изравни за Ботев, а можеше да извоюва и пълен обрат

В следващите минути обаче ЦСКА не се възползва от преднината си и позволи на Ботев Враца да се върне в мача. Христо Янев извърши няколко смени, с които успя да промени хода на двубоя. В 75-ата минута се стигна до статично положение, след което топката бе центрирана за влезлия като резерва капитан на тима Даниел Генов, а той успя да се разпише с глава във вратата на Фьодор Лапоухов.

В 81-ата минута Ботев Враца можеше да направи и пълен обрат. Даниел Генов стреля много опасно от пряк свободен удар, като топката се запъти към сглобката, но в крайна сметка се отби в гредата и излезе в аут.

ВАР отмени гол на Питас в добавеното време

Дълбоко в добавеното време Йоанис Питас получи подаване в наказателното поле, овладя на гърди и стреля към вратата, за да вкара в мрежата на Евтимов. След намесата на ВАР обаче попадението бе отменено заради засада.

След равенството Ботев Враца остава на седмо място с 11 точки, докато ЦСКА е дванадесети с 8 пункта.

