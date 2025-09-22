Войната в Украйна:

Официално: Франция призна Палестина

22 септември 2025, 23:24 часа 360 прочитания 0 коментара
Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той. Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Недоволство в Израел

Припомняме, че Франция беше водеща държава в призива да бъде призната независима Палестина, но вече изостава по темата. Макрон имаше словестни сблъсъци с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като многократно призоваваше за край на войната в Газа.

Същевременно Макрон посочи, че макар Израел да е нанесъл тежки удари на "Хамас", терористичното движение е оцеляло и продължава да действа. Тоталната война не е отговорът, каза френският президент.

"Награда за "Хамас""

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че признаването на палестинската държава от ключови съюзници, включително Великобритания, всъщност е награда за групировката "Хамас" за атаките ѝ срещу Израел. Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит, предаде АФП.

„Честно казано, той смята, че това е награда за "Хамас". Затова той смята, че тези решения са само празни приказки и недостатъчни действия от страна на някои от нашите приятели и съюзници“, каза тя. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
