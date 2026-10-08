Обявиха новата дата на отложения мач между Левски и Лудогорец

Един от най-очакваните двубои от първата част на сезона в Първа лига беше отменен преди паузата. Става въпрос за срещата между шампиона Левски и дългогодишния лидер Лудогорец, която бе част от програмата на 10-и кръг и трябваше да се изиграе на 20 септември. "Сините" поискаха отлагане заради участието си в груповата фаза на Лига Европа, а Българският футболен съюз прие молбата им.

БФС с новина за Левски - Лудогорец

Сега от родната централа обявиха новата дата на двубоя. Отложеният мач между Левски и Лудогорец от десетия кръг на Първа лига ще се играе на 3 декември от 18:30 часа. БФС, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп също така утвърдиха и часовете на мачовете от 15-ия и 16-ия кръг от шампионата. Сред акцентите ще бъдат варненското дерби Спартак Варна - Черно море на 21 ноември и срещата Ботев Пловдив - ЦСКА ден по-късно. Всички двубои са предвидени за излъчване по Диема спорт.

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Новината идва ден преди клубният футбол да се завърне след най-дългата международна пауза до момента. Въпреки че тя свърши, БФС не бива да измества фокуса си от националния отбор. Хората по високите етажи в родната централа са в търсене на нов селекционер, след като Александър Димитров си подаде оставката, а Атанас Рибарски бе назначен временно. Сред обсъжданите имена са това на Силвиньо, Александър Янкович и Едуард Йорданеску.

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