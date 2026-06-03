Обратът на сезона: Вбеси Янев и бе изваден от отбора, а после стана незаменим лидер на ЦСКА

ЦСКА изпрати един от най-турбулентните сезони в своята история. „Армейците“ стартираха кампанията по ужасяващ начин, като след изиграването на първите няколко кръга в първенството дори бяха на последно място в класирането. Това никак не се понрави на ръководството и в клуба бяха направени редица промени, които дадоха резултат. В края на кампанията ЦСКА спечели Купата на България, а по този начин си гарантира участие в Лига Европа през следващия сезон.

„Червените“ успяха да се вдигнат най-вече благодарение на треньора Христо Янев, който пое отбора в критичен момент. Младият специалист намери начин да мотивира до краен предел футболистите си, да изстиска всичко от тях и да ги накара да играят за клуба, емблемата, публиката и своята чест. Това даде резултат и под негово ръководство доста от „армейските“ състезатели подобриха значително представянето си.

Мохамед Брахими бе нарочен за гонене

Израстването на един футболист обаче направи най-голямо впечатление през изминалия сезон. Неговото име е Мохамед Брахими. Момо, както всички наричат крилото, пристигна в ЦСКА по изричното настояване на предшественика на Янев – Душан Керкез. Началото на кариерата му при „червените“ обаче бе доста трудно. Брахими имаше сериозни трудности да се наложи в стартовия състав, а това се отрази на самочувствието му.

След идването на Христо Янев крилото дори бе нарочен за гонене. Той си навлече гнева на новия треньор с представянето си срещу Локомотив София, когато влезе като резерва, но след само няколко минути на терена бе заменен. След това наставникът на ЦСКА свали доверието си от фланговия футболист. Брахими изпадна в немилост и бе пратен в дубъла.

Крилото изуми всички с представянето си през пролетта

Въпреки колебливото си представяне, Мохамед получи шанс да се реваншира. Крилото замина с ЦСКА за зимната подготовка, а там се случи нещо, което спокойно може да бъде и сценарий за филм. Брахими бе коренно различен футболист. Той бе най-добрият играч на „армейците“ в контролите, а след това пренесе добрата си форма и в мачовете от пролетния дял.

Така – само за няколко месеца Момо се превърна от аутсайдер в лидер на родния гранд. Наред с това той спечели и симпатиите на феновете със сърцатата си игра. Брахими завърши сезона с 5 гола и 3 асистенции в 30 мача за ЦСКА. Именно той донесе победите на „червените“ над Лудогорец и ЦСКА 1948 в плейофите на Първа лига.

Сега на Брахими и ЦСКА им предстои участие в Лига Европа. Крилото чака с нетърпение мачовете, за да покаже на какво е способен. Феновете също искат да видят дали „избухването“ му през пролетта е било плод на случайност или той наистина е един от най-качествените играчи в състава на Христо Янев.

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