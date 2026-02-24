Само така е правилно да съхранявате картофите, за да не покълват

Независимо дали приготвяте пържени картофи, печете картофи или ги мачкате, картофите са едни от най-универсалните (и вкусни) зеленчуци, които държим в килерите си. Независимо как планирате да ги приготвите, е важно да съхранявате картофите по правилния начин, за да ги запазите свежи за дълго време (могат да издържат до четири месеца) и без кълнове. Ето защо помолихме експерти да споделят най-добрите си съвети за съхранение на картофи за максимална свежест - за да не се развалят картофите ви, преди да имате възможност да ги използвате. По-нататък ще научите как да съхранявате картофи и защо никога не трябва да ги държите в хладилник.

Как да съхраняваме картофи

Що се отнася до правилното съхранение на картофи, има няколко фактора, които трябва да се вземат предвид: светлина, температура, въздушен поток и всички продукти, съхранявани близо до тях. Най-доброто място за съхранение на картофи у дома е в тъмен килер или мазе, ако имате такова. На тези места картофите ще издържат няколко месеца, според Ан Зиата, готвач и учител по готварство в Института за кулинарно образование.

Светлина

Тъмно петно, като например килер или мазе, означава, че картофите няма да бъдат изложени на светлина. Светлината ще направи кората на картофите зелена, казва Зиата. Зелените части на картофите ще имат горчив вкус и са опасни за консумация, така че изхвърлете всички картофи със зелени области, които са широко разпространени или се простират по-дълбоко от кората, казва тя. (Ако зелените области са малки и не отиват под кората, можете да ги отстраните и безопасно да изядете останалия картоф, казва тя.)

Вентилация

Правилното съхранение на картофите изисква подходяща вентилация. Зиата препоръчва отворени контейнери (като отворени хартиени торби, кошници и чували), тъй като тези опции ще предотвратят натрупването на излишна влага. „Избягвайте херметически затворени контейнери и запечатани найлонови торбички и никога не мийте картофите си преди съхранение“, казва тя.

Защо не трябва да миете картофите, преди да ги използвате? Това ще увеличи риска от развитие на гъбички или бактерии, казва Трейси Уайнтрауб, готвач и основател на Gracefully Fed, услуга за доставка на храна и ресторант в Лос Анджелис.

Съхранявайте ги далеч от лука

Картофите трябва да се съхраняват далеч от лук , който отделя етилен. Етиленът може да насърчи покълването на картофите, казва Зиата. Освен това, „съхранението им заедно може да доведе до това картофите ви да придобият вкуса на лук, което може да не е желателно“, казва Уайнтрауб.

Никога не съхранявайте картофи в хладилник

Въпреки че суровите, ненарязани картофи са по-подходящи за ниски температури, това не включва охлаждане, казва Уайнтрауб. Както бе споменато, ниските температури (като тези в хладилник) могат да превърнат нишестето на картофите в захари, процес, известен като подслаждане, предизвикано от студ.

Това ще доведе до потъмняване на картофите при готвене. Те също така ще произведат по-високи нива на акриламид, канцерогенно вещество, според Агенцията по храните и лекарствата.

Охлаждането може също да доведе до по-бързо разваляне на картофите - само за няколко седмици, отбелязва Хигам.